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    Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі

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    Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним - Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі
    Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський сподівається на зустріч «нормандської четвірки» в складі Німеччини, Росії, України і Франці

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним в будь-якому форматі. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV у межах програми «Свобода слова».

    «Україна, в свою чергу, зацікавлена у зустрічі з президентом Росії в будь-якому форматі», – заявив Зеленський.

    Він також зазначив, що сподівається на зустріч «нормандської четвірки» в складі Німеччини, Росії, України і Франції.

    Президент України зауважив, що ті позиції, які були обговорені країною під час зустрічі у відеоформаті з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном, були неконфліктними. Крім того, українська сторона заявила про готовність робити кроки для того, щоб зустріч відбулася.

    «Я не знаю всіх деталей та розмов зустрічі Ангели Меркель та Емманюеля Макрона із російською стороною, яка відбулася потім, і зрозуміло, чому. Напевно, там теж є якісь питання й пропозиції, як завжди з того боку», – пояснив Зеленський.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розраховує на найскорішу зустріч із лідерами «нормандської четвірки». За його словами, це єдиний спосіб завершити війну на сході України.

    Також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловився про можливість обговорення деокупації Криму під час особистої зустрічі президентів України та Росії. Пєсков наголосив, що для Кремля такого питання не існує.

    Як відомо, у жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним «тет-а-тет і впевнений, що така зустріч буде корисною».

    Нагадаємо, українська сторона продовжує працювати і над можливою двосторонньою зустріччю президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як заявив у коментарі «РБК-Україна» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, для російського лідера це буде складна розмова.

    За словами глави МЗС, мета української сторони – це справедливий мир в Україні, припинення вбивств військових і цивільних мешканців, деокупація Донбасу та Криму.

    Раніше Кремль пояснив, що заважає Путіну зустрітися із Зеленським.

    Також прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет із Зеленським наразі неможливі.

    До слова, Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».

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    Теги: Нормандський формат Путін Володимир Зеленський президент
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    Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі