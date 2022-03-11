Мoody's: дефолт Білорусі стає все більш імовірним

Moody's знизило рейтинги Білорусі

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий рейтинг Білорусі та рейтинг її старшого незабезпеченого боргу одразу на чотири ступені – з «B3» до «Ca».

Одночасно Moody's знизило стелю рейтингів Білорусі у національній та іноземній валюті з «B2» та «B3» до «Caa3» та «Ca» відповідно.

«Зниження рейтингів відображає послаблення кредитоспроможності Білорусі на тлі військового вторгнення Росії в Україну. Білорусь безпосередньо зазнає значного посилення санкцій, спрямованих проти ключових секторів економіки та фінансової системи, що обмежить і без того вузькі зовнішні резерви країни і поставить під загрозу її здатність обслуговувати свій борг», – йдеться у пресрелізі.

На думку Moody's, дефолт Білорусі стає все більш імовірним з огляду на побоювання щодо готовності уряду погасити свої боргові зобов'язання.

Зниження рейтингу Білорусі пов'язане з серйозним погіршенням кредитного профілю Росії, що історично було ключовим чинником і джерелом фінансової підтримки республіки.

Як повідомлялось, міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Росії з «В» до «С». А це означає, що «дефолт неминучий».