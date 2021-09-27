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    Зеленський змінив склад Нацради з інвестицій

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    Володимир Зеленський&nbsp;вивів зі складу Нацради з інвестицій Ігоря Петрашка, Владислава Криклія, Суму Чакрабарті та Юлію Ковалів - Зеленський змінив склад Нацради з інвестицій
    Володимир Зеленський вивів зі складу Нацради з інвестицій Ігоря Петрашка, Владислава Криклія, Суму Чакрабарті та Юлію Ковалів
    фото: Офіс президента

    Президент включив до інвестиційної ради Кубракова і Любченка

    Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради. Відповідний указ глава держави підписав 27 вересня, повідомляє Офіс президента.

    Своїм указом Зеленський ввів до складу Нацради з інвестицій:

    • першого віцепрем'єр-міністра Олексія Любченка;
    • міністра інфраструктури України Олександра Кубракова;
    • заступник голови офісу президента і заступника секретаря РНБО Юлія Свириденко.

    Крім того, за погодженням, до складу Національної ради включені:

    • головний представник польської державної нафтогазової компанії PGNiG S. A. в Україні Іренеуш Дерек;
    • президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо;
    • голова ради директорів холдингу VEON Limited Геннадій Газін (Нідерланди);
    • віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.

    Своїм указом президент вивів зі складу Нацради з інвестицій Ігоря Петрашка, Владислава Криклія, Суму Чакрабарті та Юлію Ковалів.

    Указ набирає чинності з дня його опублікування.

    Раніше ЗМІ повідомили, що уряд призначив нове правління «Нафтогазу».

    На початку вересня три члени наглядової ради «Нафтогазу» пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаний з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко. Згодом США розкритикували звільнення членів наглядової ради «Нафтогазу».

    Нещодавно звільнений з посади екс-головний виконавчий директор «Нафтогазу» Отто Ватерландер розповів у інтерв'ю, що видобуток газу для компанії складає близько 1 грн за кубометр. А продає українським домогосподарствам та підприємствам теплокомуненерго по 7 грн за кубометр газу.

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    Теги: інвестиції Володимир Зеленський президент уряд Офіс президента звільнення указ Олексій Любченко Олександр Кубраков
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    Зеленський змінив склад Нацради з інвестицій