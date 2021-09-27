Зеленський змінив склад Нацради з інвестицій

Володимир Зеленський вивів зі складу Нацради з інвестицій Ігоря Петрашка, Владислава Криклія, Суму Чакрабарті та Юлію Ковалів

Президент включив до інвестиційної ради Кубракова і Любченка

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради. Відповідний указ глава держави підписав 27 вересня, повідомляє Офіс президента.

Своїм указом Зеленський ввів до складу Нацради з інвестицій:

першого віцепрем'єр-міністра Олексія Любченка;

міністра інфраструктури України Олександра Кубракова;

заступник голови офісу президента і заступника секретаря РНБО Юлія Свириденко.

Крім того, за погодженням, до складу Національної ради включені:

головний представник польської державної нафтогазової компанії PGNiG S. A. в Україні Іренеуш Дерек;

президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо;

голова ради директорів холдингу VEON Limited Геннадій Газін (Нідерланди);

віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.

Своїм указом президент вивів зі складу Нацради з інвестицій Ігоря Петрашка, Владислава Криклія, Суму Чакрабарті та Юлію Ковалів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше ЗМІ повідомили, що уряд призначив нове правління «Нафтогазу».

На початку вересня три члени наглядової ради «Нафтогазу» пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаний з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко. Згодом США розкритикували звільнення членів наглядової ради «Нафтогазу».

Нещодавно звільнений з посади екс-головний виконавчий директор «Нафтогазу» Отто Ватерландер розповів у інтерв'ю, що видобуток газу для компанії складає близько 1 грн за кубометр. А продає українським домогосподарствам та підприємствам теплокомуненерго по 7 грн за кубометр газу.