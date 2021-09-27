Зеленський змінив склад Нацради з інвестицій
Президент включив до інвестиційної ради Кубракова і Любченка
Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради. Відповідний указ глава держави підписав 27 вересня, повідомляє Офіс президента.
Своїм указом Зеленський ввів до складу Нацради з інвестицій:
- першого віцепрем'єр-міністра Олексія Любченка;
- міністра інфраструктури України Олександра Кубракова;
- заступник голови офісу президента і заступника секретаря РНБО Юлія Свириденко.
Крім того, за погодженням, до складу Національної ради включені:
- головний представник польської державної нафтогазової компанії PGNiG S. A. в Україні Іренеуш Дерек;
- президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо;
- голова ради директорів холдингу VEON Limited Геннадій Газін (Нідерланди);
- віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.
Своїм указом президент вивів зі складу Нацради з інвестицій Ігоря Петрашка, Владислава Криклія, Суму Чакрабарті та Юлію Ковалів.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше ЗМІ повідомили, що уряд призначив нове правління «Нафтогазу».
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Нещодавно звільнений з посади екс-головний виконавчий директор «Нафтогазу» Отто Ватерландер розповів у інтерв'ю, що видобуток газу для компанії складає близько 1 грн за кубометр. А продає українським домогосподарствам та підприємствам теплокомуненерго по 7 грн за кубометр газу.
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