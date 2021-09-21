Оприлюднено амбітні плани цифровізації Києва

Новий очільник Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій окреслив основні цілі своєї діяльності

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Олег Половинко розповів про плани розвитку ІТ-сфери та цифровізації Києва. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«У рамках підготовки до комісії описав бачення плану діяльності Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій щодо розвитку цифровізації Києва», – сказав Половинко.

Основні цілі цифровізації Києва

e-Government та е-демократія. Розвиток концепції Paperless та роботизація. Як мінімум, 40% процесів повинні проходити без впливу представників влади. Також можливість для мешканців брати участь у державному управлінні за концепцією «Активний громадянин». Зокрема, вже реалізоване голосування за Громадський бюджет у «Київ Цифровий», у планах – сервіс електронних петицій у застосунку.

Транспорт. Партнерські програми з державними та приватними перевізниками щодо е-квитка. Контроль інфраструктури, керування та прийняття ефективних сценаріїв керування транспортними засобами, основа ІТС. Управління громадським транспортом та планування маршрутів. Використання MaaS – єдиної платформи додатків, у яких здійснюється планування маршрутів і купівля універсальних квитків.

Екологія. Розвиток системи моніторингу стану довкілля за допомогою датчиків, яка охопить 80% міста. Дистанційний моніторинг якості води та збалансоване використання природних територій, збільшення площі зелених зон.

Освіта. Створення та забезпечення функціонування платформи Єдиного освітнього простору міста Києва. Електронний щоденник. Ефективне розповсюдження цифрових освітніх ресурсів та створення е-бібліотеки.

Безпека. Інтеграція комплексних інтелектуальних систем відеоспостереження з системами безпеки. Єдиний інформаційний простір для органів і служб місцевого самоврядування у протидії загрозам міста. Побудова систем телеметрії та інтернету речей.

Туризм та культура. Впровадження єдиного квитка для туристів, який передбачає як і вхід до музеїв, так і проїзд у транспорті, 3D оцифрування локацій та об’єктів культурного значення.

Міське планування. Оцифрування генплану міста, інтеграція з існуючою геоінформаційною системою, що дасть можливість моделювати зміни та аналізувати навантаження.

«Реалізовувати будемо разом із заступником голови КМДА Петро Оленичем та під керівництвом київського міського голови Віталія Кличка. Детально про кожну сферу розповім згодом», – додав Половинко.

Як повідомлялося, в конкурсі на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА переміг Олег Половинко.