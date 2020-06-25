Зеленський назвав терміни забезпечення житлом постраждалих від вибуху на Позняках



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Володимир Зеленський вручив потерпілим від вибуху киянам сертифікати на перші 12 квартир

Впродовж максимум 1,5 місяця всі постраждалі від вибуху в багатоквартирному будинку в Києві отримають нове житло, пообіцяв Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що впродовж максимум півтора місяця ще 28 нових квартир буде передано громадянам, які постраждали від вибуху в житловому будинку в Києві.

Про це Зеленський розповів в ефірі програми «Право на владу» під час телевізійного включення з Івано-Франківської області, де Глава держави перебуває з терміновою робочою поїздкою.

«Хочу сказати, що ми знайшли всі 40 квартир. Вони всі в Києві – не в області. Це нові квартири. 12 квартир уже готові – вони добудовані. Впродовж максимум півтора місяця інші квартири – ще 28 квартир – ми виділимо сім’ям», – повідомив президент.

Він наголосив, що на придбання помешкань кошти державного бюджету не витрачатимуться. Офіс Президента провів перемовини з київськими забудовниками, в результаті чого були знайдені всі 40 квартир, які люди отримають найближчим часом.

«Ми переговорили з забудовниками. Офіс Президента знайшов забудовників, які нам допомогли», – заначив Глава держави.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський вручив потерпілим від вибуху киянам сертифікати на перші 12 квартир.

Столична влада також ухвалила рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня стався вибух.