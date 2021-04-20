Більшість українців розчарована Зеленським і проти його другого терміну – опитування

Українці вважають владу непрофесійною і корумпованою

У ставленні українців до влади домінують негативні емоції. Про це свідчать результати опитування Центру Socis, проведені напередодні другої річниці другого туру президентських виборів і оприлюднені сьогодні.

Розчарування відчувають 45%, тривогу і страх – 22%, ненависть – 6%. Надію зберігають 26%, симпатію – лише 4% і тільки півтора відсотки гордість.

На запитання «Як би Ви оцінили в цілому нинішню владу президента Зеленського?» 57,1% назвали її непрофесійною і дилетантською, ще 16,3% вважають її популістською. Компетентною її назвали 12,1% опитаних. Некомпетентність влади головною причиною економічної кризи вважають 27,8%, а 40,2% пов’язують кризу насамперед з високим рівнем корупції. 72,8% українців вважають економічну ситуацію в Україні поганою або дуже поганою, 21,7% – задовільною, 3,1% – доброю, 0,5% – дуже доброю.

Лише для 7,8% життя покращилося, а для 54,2% опитаних фінансове становище родини за останні два роки погіршилося. 83,7% українців вважають, що жити важко або просто нестерпно (43,3% називають ситуацію в країні важкою, а 40,4% громадян кажуть, що терпіти нинішнє становище вже просто неможливо).

Володимир Зеленський не виконав більшості обіцянок, які давав перед президентськими виборами у 2019 році – вважають 46,9% опитаних. 34,2% вважають, що він виконав тільки деякі з них, 10,9% переконані, що більшість обіцянок виконано чи в процесі виконання. Більше половини українців – 52% – вважають, що Зеленський провалив боротьбу з корупцією, натомість 35,8% бачать у боротьбі з корупцією певні успіхи, а 2,4% – навіть серйозні зрушення. Лише 12,1% респондентів повідомили, що бачать успіхи Зеленського у боротьбі за мир, 25,2% вважають, що ситуація на Сході, навпаки, погіршилася, а більшість (56,4%) не бачить суттєвих змін.

Позитивно роботу Зеленського на посаді президента оцінили 12%. 30,4% дають негативну оцінку. 54,2% вважають, що є як позитивні, так і негативні результати. Лише 23,4% очікують, що протягом року життя більш-менш налагодиться, 46% не очікують змін, 18,7% готуються до гіршого.

На запитання «Чи підтримуєте ви, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах в 2024 році?», більшість (52,1%) опитаних відповіли, що не підтримують, 26,2% підтримують, ще 15,9% вважають, що до наступних виборів ще забагато часу.

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«Два роки після виборів – це практично екватор президентства, з урахуванням, що останній його рік то вже буде виборча кампанія, – заявив на прес-конференції політолог Євген Магда. – Два роки тому говорили «Якщо буде треба – знесемо». Багато «знесунів» знайшли собі теплі місця у системі влади, а Україна перетворюється на стабільного аутсайдера Європи. Два роки показали, що чекати хорошого від Зеленського можуть лише поодинокі громадяни України».

Дослідження проводилось з 8 по 12 квітня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.