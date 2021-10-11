Зеленський зізнався, чи дивиться «Вечірній квартал»

У президента обмаль вільного часу

Президент України Володимир Зеленський, який до того, як очолити країну, був співвласником і художнім керівником Студії «Квартал 95», зізнався, чи слідкує за шоу та роботою своїх колег.

Як раніше розповідала Олена Кравець, після того, як Зеленський став президентом, він не видалився із редакційних чатів студії, стежив за тим, що роблять його колеги та ледь не узгоджував номери.

У програмі «Світське життя» глава держави зізнався, що так було на початку, втім, зараз фізично у нього практично не має часу на перегляд шоу.

«Від самого початку вони мене запитували, як я думаю, а я щось відповідав. На жаль, не кожного разу можу дозволити собі подивитися «Квартал», не маю часу, скажу чесно. Але коли я щось дивлюсь, я завжди їм пишу, що сподобалось, що ні», – поділився президент.

Президент України Володимир Зеленський у програмі «Світське життя» прокоментував, чи планує йти на другий термін.

Раніше Зеленський неодноразово казав, що планує бути на посаді президента лише протягом одного терміну. Це було його ключовою фразою ще в передвиборчій кампанії.

Недавно Гео Лерос повідомив, що Зеленський на святкуванні свого дня народження заявив, що піде на другий термін.

Зазначимо, понад половина громадян України негативно ставиться до можливості того, що президент України Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

У розслідуванні світових ЗМІ йдеться, що Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.