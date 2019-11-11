Гончарук за депутатським запитом відсторонив першого заступника начальника Держгеокадастру Рівненщини



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Сергій Дубіч відсторонений «за озвучені депутатом факти корупції у відомстві»

Прем'єр-міністр нагадав, що з вересня цього року уряд почав повне очищення Держгеокадастру від корумпованих та неефективних керівників

Відсторонений від виконання обов'язків першого заступника начальника Держгеокадастру в Рівненській області Сергій Дубіч «за озвучені депутатом факти корупції у відомстві». Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Facebook.

«Сьогодні відсторонив від виконання обов'язків першого заступника начальника Держгеокадастру у Рівненській області Сергія Дубіча за озвучені депутатом факти корупції у відомстві», - написав прем'єр.

Він нагадав, що з вересня цього року уряд почав повне очищення Держгеокадастру від корумпованих та неефективних керівників.

За цей час змінили 20 обласних керівників.

Зазначимо, що причиною відсторонення став депутатський запит Романа Іванісова. У ньому йдеться, що Держгеокадастр у Рівненській області виділив 28 га невідомим особам без відома ради. Секретар зорянської сільської ради Рівненського району стверджує, що до них жодних клопотань осіб щодо цих ділянок не надходило, відповідно рішення суперечить чинному законодавству.