За наступ на свободу слова владу треба гнати стусанами до самого Ростова

Навіть поза парламентом жорсткі заяви Ляшка роблять його лідером опозиції Зеленського

Мовою оригіналу

А пока парламентская как бы оппозиция спит и даже подыгрывает Зеленскому голосами, Олег Ляшко требует начать процедуру импичмента. В первую очередь за поручение президента к Кабмину разработать стандарты новостей и фактически ввести цензуру. Ляшко уже готовит иск в суд, чтобы признать инициативу неконституционной и призывает парламентскую оппозицию инициировать процедуру импичмента.

На мой взгляд лидер РПЛ совершенно прав – за наступление на свободу слова власть нужно гнать пинками до Ростова. И парламентская оппозиция ведет себя очень вяло в этом плане. Да, есть монобольшинство у Зеленского, но это не значит, что нужно опускать руки. Бороться за свои убеждения нужно даже тогда, когда ситуация кажется безнадежной. Доказано в 2014 году.

Пока каких-то серьезных действий оппозиции в Верховной Раде я не вижу. А Ляшко молодец – инициирует импичмент, а до этого совершенно правильно, поймал и отлупил нардепа от «СН» Геруса за импорт электроэнергии из России. С первого дня ушел в оппозицию и никаких уступок. По факту даже вне парламента жесткое заявление Ляшко делает его лидером оппозиции к Зеленскому. И каждый прокол президента, его партии в Раде или Кабмина будет добавлять Олегу Ляшко очков в глазах избирателя.

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»