Військові ліквідували російського підполковника, він командував батальйоном

Олександр Досягаєв брав участь у спеціальному військовому фестивалі «Армія Росії-2021»

Українські військові ліквідували ще одного російського підполковника. Він командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів. Про це ідеться на Офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Мова йде про підполковника Олександра Досягаєва. Він був командиром десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку.

Олександр Досягаєв навіть брав участь у спеціальному військовому фестивалі «Армія Росії-2021». Він був найкращим у номінації «Крилата піхота».

«Але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло», – ідеться у дописі.

Раніше воїни-десантники Січеславської бригади знищили російський танк разом з екіпажем.

Також українсмькі збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії.

Нагадаємо, станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків.