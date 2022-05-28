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    Події в Україні

    Військові ліквідували російського підполковника, він командував батальйоном

    Досягаєв був командиром десантно-штурмового батальйону - Військові ліквідували російського підполковника, він командував батальйоном
    Досягаєв був командиром десантно-штурмового батальйону
    фото: Стратком ЗСУ/Facebook

    Олександр Досягаєв брав участь у спеціальному військовому фестивалі «Армія Росії-2021»

    Українські військові ліквідували ще одного російського підполковника. Він командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів. Про це ідеться на Офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

    Мова йде про підполковника Олександра Досягаєва. Він був командиром десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку.

    Олександр Досягаєв навіть брав участь у спеціальному військовому фестивалі «Армія Росії-2021». Він був найкращим у номінації «Крилата піхота».

    «Але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло», – ідеться у дописі.

    Раніше воїни-десантники Січеславської бригади знищили російський танк разом з екіпажем.

    Також українсмькі збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії.

    Нагадаємо, станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна мова військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові ліквідували російського підполковника, він командував батальйоном