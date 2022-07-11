Прем'єр Нідерландів розповів, яке озброєння отримає Україна

Рютте: «Я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу допомагати Україні важкою зброєю»

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надасть Україні сучасну важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, та закликав інші держави зробити те саме. Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

«Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну сучасним озброєнням. Я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу допомагати Україні важкою зброєю. Наша країна надаватиме важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників зробити те саме», – зазначив глава уряду Нідерландів.

За його словами, війна РФ проти України може тривати довше, ніж усі сподівалися. «Ми маємо зосереджено і далі підтримувати Україну політично, повсякчас заявляючи про підтримку та постійно тиснучи на Путінську Росію, а також посилюючи двосторонню і багатосторонню політичну співпрацю з Україною», – додав Рютте. «Ви можете на нас розраховувати і зараз, і найближчими роками, й надалі», – підсумував він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перебуває з робочим візитом в Україні.

Нагадаємо, 12 травня прем'єр Нідерландів у Раді звернувся до українців. Перед цим глава МЗС Нідерландів на власні очі побачив зруйновані росіянами Бучу та Ірпінь.