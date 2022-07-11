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    Політика

    Прем'єр Нідерландів розповів, яке озброєння отримає Україна

    Прем'єр Нідерландів розповів, яке озброєння отримає Україна
    фото з відкритих джерел

    Рютте: «Я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу допомагати Україні важкою зброєю»

    Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надасть Україні сучасну важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, та закликав інші держави зробити те саме. Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

    «Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну сучасним озброєнням. Я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу допомагати Україні важкою зброєю. Наша країна надаватиме важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників зробити те саме», – зазначив глава уряду Нідерландів.

    За його словами, війна РФ проти України може тривати довше, ніж усі сподівалися. «Ми маємо зосереджено і далі підтримувати Україну політично, повсякчас заявляючи про підтримку та постійно тиснучи на Путінську Росію, а також посилюючи двосторонню і багатосторонню політичну співпрацю з Україною», – додав Рютте. «Ви можете на нас розраховувати і зараз, і найближчими роками, й надалі», – підсумував він.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перебуває з робочим візитом в Україні.

    Нагадаємо, 12 травня прем'єр Нідерландів у Раді звернувся до українців. Перед цим глава МЗС Нідерландів на власні очі побачив зруйновані росіянами Бучу та Ірпінь.

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    Теги: росія окупанти війна Нідерланди Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Прем'єр Нідерландів розповів, яке озброєння отримає Україна