Зеленський повідомив хорошу новину про захист від ракет рашистів

Є домовленості з партнерами щодо потужної ППО – президент

Країни-партнери можуть невдовзі надати Україні потужні системи протиповітряної оборони. Вже є відповідні домовленості. Адже це зараз єдине, що може допомогти врятувати українців від ракетних ударів. Таку заяву зробив 26 червня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави про це говорив коментуючи чергові ракетні удари, які росіяни завдали день по містах України. Він підкреслив, що частина ракет були збиті. Проте, на жаль, деякі із запущених ворогом боєприпасів влучили в ціль. Зокрема, в житловий будинок і дитячий садочок у Києві.

«Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі», – сказав президент.

Він наголосив, що це не той випадок, коли можна зачекати. Адже затягування передачі зброї нашій державі – запрошення для Росії продовжувати завдавати удари. Тобто вбивати наших захисників, а також цивільних у власних домівках.

«Окупантів – цих терористів – треба бити з усієї сили, щоб вони не думали, що можуть тиснути й когось переграти», – підсумував очільник України.

Нагадаємо, президент обратился к россиянам, которые помогають запускать ракеты по Украине: «не спрячетесь нигде».

Також Зеленский обратился к белорусам: «Вы не рабы и не пушечное м'ясо».

Нагадаємо, 26 червня вранці Росія обстріляла Київ ракетами Х101, вони доволі сучасні та дорогі. Вартість однієї ракети сягає від $5 млн і вище.