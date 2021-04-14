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    Байден планує вивести американські війська з Афганістану до 11 вересня, - Reuters

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    Байден планує вивести американські війська з Афганістану до 11 вересня - Байден планує вивести американські війська з Афганістану до 11 вересня, - Reuters
    Байден планує вивести американські війська з Афганістану до 11 вересня
    Фото: EPA/UPG

    Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін обговорять це рішення з союзниками НАТО в середу

    Президент Джо Байден має намір до 11 вересня 2021 року вивести з Афганістану решту американських військовослужбовців, що перебувають в країні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американского високопосадовця.

    Очікується, що державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін обговорять це рішення з союзниками НАТО в Брюсселі в середу, повідомили джерела агентства.

    Рішенням Байдена буде порушено термін для виведення військ, погоджений з «Талібаном» його попередником Дональдом Трампом – 1 травня. Раніше в Аль-Каїді погрожували відновити бойові дії проти іноземних військ, якщо вивід іноземних військ до цього терміну не відбудеться.

    Зв'язки «Талібану» з «Аль-Каїдою» спричинили військову операцію США у Афганістані у 2001 році.

    Це сталося після терактів 11 вересня, коли захоплені терористами «Аль-Каїди» літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.

    Адміністрація Байдена вважає, що «Аль-Каїда» зараз не представляє загрози для США.

    Нагадаємо, ще минулого року США почали процес виведення своїх військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом «Талібан».

    До травня 2021 року планувалося скоротити чисельність американського контингенту до нуля, проте минулого тижня президент США Джо Байден попередив, що США можуть не встигнути вивести всіх військовослужбовців вчасно.

    Теги: США міністр НАТО Талібан президент Пентагон
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