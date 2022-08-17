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Без російських письменників та з новою історією: Міносвіти змінило шкільну програму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Без російських письменників та з новою історією: Міносвіти змінило шкільну програму
фото: cheline.com.ua

Тепер на уроках історії викладатимуть російсько-українську війну

Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Тепер на уроках історії викладатимуть російсько-українську війну, на правознавстві – міжнародне гуманітарне право, а основи здоров’я включатимуть домедичну допомогу. Про це повідомило Міносвіти.

«Перегляд та оновлення змісту навчальних програм загальної середньої освіти – це відповідь на виклики, які виникли у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України», – зазначають у відомстві.

Для 5-11 класів оновлять програму з 8 предметів: історія України та всесвітня, захист України, основи здоровʼя, правознавство, громадянська освіта, географія та зарубіжна література.

У навчальні програми з історії розширять час на розгляд українських рухів опору XX століття, а також розповідатимуть про російсько-українську війну із поясненням понять «русскій мір», «рашизм», «політика російщення», «колабораціонізм».

На захисті України говоритимуть про українських військових та принципи ведення бойових дій у сучасних умовах.

До навчального курсу з основ здоров’я додали:

  • які бувають сигнали тривоги;
  • як діяти під час обстрілів та бомбардувань;
  • як облаштувати надійне укриття;
  • як поводитися з вибухонебезпечними і незнайомими предметами;
  • як надати першу допомогу та боротися з панікою.

До програми з географії включили ознайомлення з Республікою Корея, яку раніше окремо не виділяли.

Зміст програми з основ правознавства, громадянської освіти розширили вивченням питань, пов’язаних з правами людини, з російсько-українською війною та доповнили інформацією щодо міжнародного гуманітарного права.

Із програми зарубіжної літератури виключили більшість російських та білоруських письменників. Замість них діти читатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, Александра Гранаха тощо. Водночас у програмі залишили тексти Булгакова, Гоголя, Кузнецова й Ільфа та Петрова.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що українські діти за кордоном зараз, після майже пів року війни, мають дуже мало можливостей вивчати українську мову, українську літературу, історію України, а Міністерство освіти та науки України не приділяє цій проблемі належної уваги. 

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Теги: Міністерство освіти і науки війна школа освіта

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