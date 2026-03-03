Комісія зі стандартів державної мови пояснила, чи обов'язково вживати фемінітиви

Голова Національної комісії зі стандартів державної мови Юлія Чернобров підтвердила, що фемінітиви не є обов’язковими

Голова органу заявила, що невживання фемінітивів не порушує стандарт державної мови

Національна комісія зі стандартів державної мови роз’яснила, що чинний «Український правопис» не зобов’язує обов’язково використовувати фемінітиви. Про це повідолмяє «Главком» з посиланням на заяву голови органу Юлії Чернобров.

Вона зазначила, що документ не встановлює обов’язку щодо утворення назв осіб жіночої статі. «Український правопис не вимагає обов’язкового утворення іменників на позначення осіб жіночої статі. Український правопис у частині 4 параграфа 32 тільки наводить перелік суфіксів, які можуть брати участь у творенні таких іменників», – сказала Чернобров. Вона наголосила, що невживання фемінітивів не є порушенням стандарту державної мови.

Нагадаємо, що комісія затвердила «Український правопис» як стандарт державної мови та ввела в правове поле його єдиний офіційний текст. Таким чином орган виконав постанову Верховної Ради України «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави» від 15 січня 2026 року.

Текст документа підготувала спеціально створена робоча група, сформована 3 квітня 2025 року рішенням Комісії. До її складу увійшли науковці з Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інституту української мови НАН України, Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, а також викладачі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Затвердження єдиного тексту правопису закріпило нормативну базу для застосування стандартів державної мови в офіційній сфері. У межах своєї роботи фахівці уточнили структуру документа, виправили технічні та редакційні неточності. Також із прикладів вилучили згадки про державу-агресора. У Комісії наголосили, що ці зміни не зачіпають чинних правил для користувачів.

Раніше Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави. Вона передбачає оновлення правопису та запровадження нового національного шрифту.