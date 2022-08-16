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Навчання українських дітей за кордоном. Освітній омбудсмен назвав болючі проблеми

Надія Клочко
glavcom.ua
Навчання українських дітей за кордоном. Освітній омбудсмен назвав болючі проблеми
Сергій Горбачов б'є на сполох: діти, які через війну змушені навчатися за кордоном, втрачають зв'язок з Україною
фото: Eugene Loyuk/Facebook

Освітній омбудсмен дорікнув Міністерству освіти за бездіяльність щодо навчання українських дітей за кордоном

Українські діти за кордоном зараз, після майже пів року війни, мають дуже мало можливостей вивчати українську мову, українську літературу, історію України, а Міністерство освіти та науки України не приділяє цій проблемі належної уваги. Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Освітній омбудсмен звернув увагу на факт, що Міністерство освіти та науки (МОН) України підписало Кембриджським університетом договір про спільні дії щодо освіти. Він наголосив, що Кембридж є приватним університетом, а нашому Міністерству освіти варто було б домовлятися з державною владою європейських країн.

«Текст угоди не оприлюднено, але із опису угоди можна зробити висновок, що найкращий приватний університет світу буде займатися, серед іншого, порівнянням відмінностей освітніх програм України та інших країн для створення «навчальних карт освіти в приймаючих країнах» з природничих дисциплін. Вочевидь, МОН доручило цю роботу британському приватному університету, бо в Україні не бачить таких можливостей серед українських науковців. Примітно, що наше МОН домовляється з приватним університетом, а не з державною владою країн, зокрема ЄС, яка мала б змінити умови навчання наших дітей, щоб вони підтримували зв'язок з Україною», – зазначив він.

Горбачов зазначив, що це «болюча проблема, яка поглиблюється з кожним днем». Він наголосив, що потрібні узгоджені дії між українським та європейським урядами, щоб наші діти мали можливість вивчати українську мову, літературу та історію в країнах перебування.

«Наші діти за кордоном і зараз, після майже пів року війни, мають дуже мало можливостей вивчати українську мову, українську літературу, історію України. Це сумний факт, про який нам пишуть дуже багато людей, які перебувають за кордоном. Для вирішення цієї проблеми потрібні узгоджені дії з міністерствами освіти країн перебування (тобто, тих країн, куди виїхали наші громадяни з дітьми). Але цього не помітно.

А проблему можна вирішувати. Наприклад, домовитися з урядами країн ЄС, щоб протягом навчального дня у школі країни перебування українські діти мали можливість 2-3 години працювати онлайн з українськими вчителями на українських освітніх ресурсах. Але цього не робиться, хоча такі пропозиції лунають постійно», – йдеться у дописі.

Горбачов наголосив, що ситуація все більш загострюється. Він навів заяву європейської комісарки з питань внутрішніх справ Йлви Йоганссон, яка чітко сформулювала позицію Євросоюзу щодо українських дітей: жодних кроків для того, щоб українські діти зберігали зв'язок з українською освітою, Євросоюз робити не буде. Варіант, щоб допомогти українцям зберігати зв'язок з батьківщиною, навіть не розглядається.

«То, може, час Міністерству освіти і науки України згадати, що від нього залежить те, як ми підтримаємо наших дітей за кордоном та створювати умови, щоб наші діти не втрачали зв'язок з Україною? Бо ризик втратити ціле українське освітнє покоління дуже високий, на жаль», – наголосив освітній омбудсмен.

Також Горбачов звернув увагу на публікацію на сайті Кембриджу від 22 квітня, у якій керівник кембриджської організації «Партнерство заради освіти» закликав не розривати зв’язки з російськими науковцями через війну в Україні.

«Невже МОН готове доручити планування освіти українських дітей за кордоном організації, яка називає війну Росії проти України «кризою» та не висловлює жодного слова засудження російській агресії?» – обурився він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що випускники закладів загальної середньої освіти, які перебувають за кордоном, можуть отримати документи про базову середню та повну загальну середню освіту в закордонних дипломатичних установах України в країні перебування.

Також повідомлялося, що 11 українських університетів увійшли до переліку найкращих університетів світу за версією QS World University Rankings 2022 року. За результатами цьогорічного рейтингу, який є одним з найпопулярніших у світі джерелом порівняльних даних про успішність університетів, найкращим українським закладом освіти визнаний Харківський національний університет ім. Каразіна. Університет увійшов до 541-550 позицій світового рейтингу.

Читайте також: Освіта за кордоном: ми втрачаємо наших дітей
Теги: Сергій Горбачов освіта освітній омбудсмен навчання війна Міністерство освіти і науки

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