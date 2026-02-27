Кабмін зобов'язав школи повідомляти поліцію про прогули

Поліція оперативно отримуватиме дані про прогули у школах

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Відповідну постанову №241 уряд затвердив 25 лютого 2026 року, пише «Главком».

Нововведення передбачають посилення контролю за відвідуванням закладів освіти та оперативний обмін інформацією між школами, службами у справах дітей і Національною поліцією.

Головна мета змін – створити єдину цифрову систему швидкого реагування у випадках, коли дитина не відвідує навчання або зникає з освітнього процесу.

Що зміниться

Відтепер заклади освіти зобов’язані:

вносити позначку «не охоплена навчанням» до автоматизованої інформаційної системи;

невідкладно інформувати підрозділи Національної поліції через електронні канали зв’язку;

дотримуватися чітко визначених строків передачі інформації.

Органи управління освітою тепер зобов’язані ініціювати подання даних про дітей, які не навчаються, до служб у справах дітей. Якщо раніше це могло відбуватися за потреби, то тепер такий крок став обов’язковим і має здійснюватися негайно.

Служби у справах дітей отримують розширені повноваження: вони повинні вести облік таких випадків, вживати заходів для повернення дітей до навчання, а також допомагати оформлювати документи дітям, які з різних причин «випали» з офіційних реєстрів.

Начальник управління ювенальної превенції Національної поліції Василь Богдан наголосив, що нова система дозволить швидше реагувати на ризики.

«Ухвалені зміни передбачають більш оперативний обмін інформацією про дітей, які не охоплені навчанням, що дозволить своєчасно реагувати на такі випадки та вживати необхідних заходів у межах законодавства. Оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати інформацію, ефективніше взаємодіяти з партнерами та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу. У центрі уваги – безпека дітей, підтримка родин і забезпечення доступу до освіти для кожної дитини», – зазначив він.

До слова, із 1 квітня в Києві стартує прийом документів до перших класів на 2026/2027 навчальний рік. Подати заяви можна до 1 червня включно.