Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Кабмін зобов'язав школи повідомляти поліцію про прогули

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін зобов'язав школи повідомляти поліцію про прогули
Дані про відсутніх учнів передаватимуть правоохоронцям
фото: МВС України

Поліція оперативно отримуватиме дані про прогули у школах

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Відповідну постанову №241 уряд затвердив 25 лютого 2026 року, пише «Главком».

Нововведення передбачають посилення контролю за відвідуванням закладів освіти та оперативний обмін інформацією між школами, службами у справах дітей і Національною поліцією.

Головна мета змін – створити єдину цифрову систему швидкого реагування у випадках, коли дитина не відвідує навчання або зникає з освітнього процесу.

Що зміниться

Відтепер заклади освіти зобов’язані:

  • вносити позначку «не охоплена навчанням» до автоматизованої інформаційної системи;
  • невідкладно інформувати підрозділи Національної поліції через електронні канали зв’язку;
  • дотримуватися чітко визначених строків передачі інформації.

Органи управління освітою тепер зобов’язані ініціювати подання даних про дітей, які не навчаються, до служб у справах дітей. Якщо раніше це могло відбуватися за потреби, то тепер такий крок став обов’язковим і має здійснюватися негайно.

Служби у справах дітей отримують розширені повноваження: вони повинні вести облік таких випадків, вживати заходів для повернення дітей до навчання, а також допомагати оформлювати документи дітям, які з різних причин «випали» з офіційних реєстрів.

Начальник управління ювенальної превенції Національної поліції Василь Богдан наголосив, що нова система дозволить швидше реагувати на ризики.

«Ухвалені зміни передбачають більш оперативний обмін інформацією про дітей, які не охоплені навчанням, що дозволить своєчасно реагувати на такі випадки та вживати необхідних заходів у межах законодавства. Оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати інформацію, ефективніше взаємодіяти з партнерами та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу. У центрі уваги – безпека дітей, підтримка родин і забезпечення доступу до освіти для кожної дитини», – зазначив він.

До слова, із 1 квітня в Києві стартує прийом документів до перших класів на 2026/2027 навчальний рік. Подати заяви можна до 1 червня включно.

Читайте також:

Теги: навчання діти школа школярі поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розстріл дітей на Львівщині: що відомо про батька-вбивцю
Розстріл дітей на Львівщині: що відомо про батька-вбивцю
17 лютого, 13:24
Причина пожежі встановлюється
Нічна пожежа на Київщині забрала життя матері та двох дітей: подробиці трагедії
11 лютого, 14:02
Марк Карні відклав свою поїздку на безпекову конференцію у німецькому Мюнхені
Прем'єр-міністр Канади не поїде до Мюнхена на безпекову конференцію: у чому причина
11 лютого, 13:09
На Херсонщині окупанти долучили школярів до написання листів військовослужбовцям РФ
На окупованій Херсонщині школярі змушені писати листівки для військових РФ
9 лютого, 14:04
10-річна Елізабет Зуна Кайсагуано, яку разом із матір'ю Розою перехопили біля автобусної зупинки та переправили літаком до ізолятора в Техасі
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
7 лютого, 06:20
Департамент освіти розглядає можливість тимчасового переведення учнів початкових класів до найближчих шкіл, де є тепло
Освітній колапс на лівому березі: які школи та садки Києва йдуть на дистанційку (список)
6 лютого, 16:19
Кількість годин на українську мову в початковій школі не скоротять
Чи скоротять кількість годин на українську мову в початковій школі: роз'яснення МОН
6 лютого, 13:31
Департамент освіти і науки готує кілька варіантів якнайшвидшого повернення учнів до очного навчання
Дарницький та Дніпровський райони частково переходять на дистанційне навчання: деталі
6 лютого, 11:59
Олександр Куліш та його дружина Людмила Куліш заперечують обвинувачення
У Кременчуці поліція розслідує справу через звинувачення керівника школи танців у розбещенні дітей
27 сiчня, 21:28

Наука та освіта

Кабмін зобов'язав школи повідомляти поліцію про прогули
Кабмін зобов'язав школи повідомляти поліцію про прогули
Уряд виділив кошти на закупівлю шкільних автобусів: які заклади їх отримають
Уряд виділив кошти на закупівлю шкільних автобусів: які заклади їх отримають
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
До Антарктики вирушила чергова українська експедиція (фото)
До Антарктики вирушила чергова українська експедиція (фото)
Він – екстрасенс, вона – …? Мовознавиця назвала правильні фемінітиви
Він – екстрасенс, вона – …? Мовознавиця назвала правильні фемінітиви
Сезон сплячки завершено: у парку «Синевир» прокинулися ведмеді (фото)
Сезон сплячки завершено: у парку «Синевир» прокинулися ведмеді (фото)

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua