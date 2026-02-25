Головна Країна Наука та освіта
Уряд виділив кошти на закупівлю шкільних автобусів: які заклади їх отримають

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уряд виділив кошти на закупівлю шкільних автобусів: які заклади їх отримають
Заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, мають пріоритетне право на отримання спеціально обладнаних автобусів
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Обов'язковою умовою отримання субвенції є наявність у закладі освіти власного або розташованого поруч укриття, а також співфінансування з місцевих бюджетів

Уряд затвердив розподіл 2 млрд грн на придбання шкільних автобусів у 2026 році. За ці кошти громади закуплять понад 540 автобусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

Затверджено пріоритетність, за якою, у першу чергу автобуси зможуть закупити:

  • Заклади, які з 2027/2028 навчального року стануть академічними ліцеями та прийматимуть учнів з інших шкіл громади.
  • Школи, до яких підвозять дітей із закладів, які ліквідували або реорганізували у 2026 році.
  • Спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри.
  • Школи, де навчається не менш як 200 дітей.
  • Заклади, де навчається понад 100 учнів.

«Обов'язковою умовою отримання субвенції є наявність у закладі освіти власного або розташованого поруч укриття, а також співфінансування з місцевих бюджетів. Заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, мають пріоритетне право на отримання спеціально обладнаних автобусів у межах кожної з черг», – наголосила Свириденко.

Зазначається, що у 2025 році урядова програма «Шкільний автобус» з бюджетом 2,7 млрд грн зі співфінансуванням коштів громад дала змогу придбати близько 700 автобусів українського автовиробництва.

Нагадаємо, на період дії воєнного стану в українських закладах освіти буде запроваджено оновлені стандарти безпеки. У наказі МВС йдеться, що відтепер в українських школах, серед іншого, будуть обов’язково встановлені металодетектори, а також розширять мережу відеоспостереження.

Теги: Юлія Свириденко школа автобус

