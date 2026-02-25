До Антарктики вирушила чергова українська експедиція (фото)

Група науковців працюватиме на станції «Академік Вернадський» рік

На станцію «Академік Вернадський» вирушила 31-ша українська антарктична експедиція, яку вперше в історії України очолила жінка – метеорологиня Анжеліка Ганчук

В ніч на 25 лютого 2026 року, чергова група українських полярників вирушила у тривалу подорож до антарктичної станції «Академік Вернадський». Ця команда змінить своїх колег, які провели на крижаному континенті цілий рік. Про це Національний антарктичний науковий центр повідомив у соцмережі, інформує «Главком».

Повідомляється, що учасники експедиції автобусом дістануться до Варшави, а звідти літаками до найпівденнішого міста Чилі – Пунта-Аренас.

У подальшому на криголамі «Ноосфера» науковці вирушать до фінального пункту призначення – антарктичного острова Галіндез, де розташована станція «Академік Вернадський».

«До складу нової експедиції увійшли 14 фахівців: Це 9 вчених, кухар, лікарка, сисадмін, дизеліст та механік. Вперше в історії України експедицію очолила жінка – метеорологиня Анжеліка Ганчук», – йдеться в повідомленні.

На станції експедиція працюватиме рік. Команда підхопить дослідження за трьома основними напрямами: геофізика, метеорологія, біологія. Також забезпечуватиме сталу роботу станції.

Нагадаємо, українські полярники з 30-ї антарктичної експедиції зафіксували унікальну подію – зустріч із королівським пінгвіном. Цей вид є рідкісним гостем у районі станції «Академік Вернадський», адже ці птахи вважаються теплолюбними та зазвичай мешкають за тисячі кілометрів від острова Галіндез.