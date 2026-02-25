Головна Країна Наука та освіта
До Антарктики вирушила чергова українська експедиція (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
До Антарктики вирушила чергова українська експедиція (фото)
Група науковців працюватиме на станції «Академік Вернадський» рік
фото: Національний антарктичний науковий центр

На станцію «Академік Вернадський» вирушила 31-ша українська антарктична експедиція, яку вперше в історії України очолила жінка – метеорологиня Анжеліка Ганчук

В ніч на 25 лютого 2026 року, чергова група українських полярників вирушила у тривалу подорож до антарктичної станції «Академік Вернадський». Ця команда змінить своїх колег, які провели на крижаному континенті цілий рік. Про це Національний антарктичний науковий центр повідомив у соцмережі, інформує «Главком».

Повідомляється, що учасники експедиції автобусом дістануться до Варшави, а звідти літаками до найпівденнішого міста Чилі – Пунта-Аренас.

До Антарктики вирушила чергова українська експедиція
До Антарктики вирушила чергова українська експедиція
фото: Національний антарктичний науковий центр

У подальшому на криголамі «Ноосфера» науковці вирушать до фінального пункту призначення – антарктичного острова Галіндез, де розташована станція «Академік Вернадський».

До Антарктики вирушила чергова українська експедиція
До Антарктики вирушила чергова українська експедиція
фото: Національний антарктичний науковий центр

«До складу нової експедиції увійшли 14 фахівців: Це 9 вчених, кухар, лікарка, сисадмін, дизеліст та механік. Вперше в історії України експедицію очолила жінка – метеорологиня Анжеліка Ганчук», – йдеться в повідомленні.

На станції експедиція працюватиме рік. Команда підхопить дослідження за трьома основними напрямами: геофізика, метеорологія, біологія. Також забезпечуватиме сталу роботу станції.

До Антарктики вирушила чергова українська експедиція
До Антарктики вирушила чергова українська експедиція
фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, українські полярники з 30-ї антарктичної експедиції зафіксували унікальну подію – зустріч із королівським пінгвіном. Цей вид є рідкісним гостем у районі станції «Академік Вернадський», адже ці птахи вважаються теплолюбними та зазвичай мешкають за тисячі кілометрів від острова Галіндез.

 

