Комісія зі стандартів державної мови встановила стандарт українського правопису

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Рішення ухвалили після опрацювання понад 1400 пропозицій
Рішення виконало постанову Верховної Ради та ввело в правове поле єдиний офіційний текст документа

1 березня 2026 року Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Український правопис як стандарт державної мови та ввела в правове поле його єдиний офіційний текст. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на на допис Національної комісії зі стандартів державної мови.

Таким чином орган виконав постанову Верховної Ради України «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави» від 15 січня 2026 року.

Комісія зі стандартів державної мови встановила стандарт українського правопису фото 1
Текст Українського правопису підготувала спеціально створена робоча група. Її сформували 3 квітня 2025 року рішенням Комісії. До роботи долучилися науковці з Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інституту української мови НАН України, Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, а також викладачі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Під час підготовки документа група отримала близько 1400 пропозицій від громадян. Ще 27 органів державної влади, наукових та освітніх установ надіслали свої відгуки та зауваження. Частину пропозицій врахували одразу, інші планують розглянути під час подальшого оновлення правопису відповідно до закону.

У межах своєї роботи фахівці уточнили структуру документа, виправили технічні та редакційні неточності. Також із прикладів вилучили згадки про державу-агресора. У Комісії наголосили, що ці зміни не зачіпають чинних правил для користувачів. 

Правопис набере чинності після того, як Кабінет Міністрів визнає такою, що втратила чинність, постанову уряду від 22 травня 2019 року №437 «Питання українського правопису». Після цього текст оприлюднять на офіційному сайті Комісії.

У Нацкомісії також заявили, що робота над удосконаленням правопису триватиме, а проблемні питання планують вирішувати в межах чинного законодавства.

Раніше, Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави. Вона передбачає оновлення правопису та запровадження нового національного шрифту.

