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    Безос придумав спосіб «насолити» Маску

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    Засновник Amazon Джефф Безос був в космосі - Безос придумав спосіб «насолити» Маску
    Засновник Amazon Джефф Безос був в космосі
    Фото: Isaiah J. Downing/Reuters

    Бізнесмен заявив, що Blue Origin повністю відмовиться від виплат в розмірі $2 млрд від НАСА, якщо контракт віддадуть їй

    Найбагатша людина світу і засновник аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос придумав спосіб, як насолити своєму конкуренту в космічній сфері Ілону Маску, повідомляє CNBC.

    Безос написав відкритого листа голові адміністрації Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (НАСА) Біллу Нельсону, який уклав контракт з компанією Ілона Маска SpaceX на відправку астронавтів на Місяць.

    Бізнесмен заявив, що Blue Origin повністю відмовиться від виплат в розмірі двох мільярдів доларів від НАСА в поточному і двох наступних фінансових роках, якщо контракт віддадуть їй. Також Безос пообіцяв за свій рахунок організувати місії на низьку навколоземну орбіту.

    У квітні SpaceX випередила компанії Blue Origin і Dynetics в боротьбі за контракт НАСА на створення посадкового модуля для висадки астронавтів на поверхню Місяця. Угода вартістю $2,89 мільярда передбачає, що SpaceX відправить на місячну орбіту корабель Orion з чотирма астронавтами на борту, двоє з яких спустяться на поверхню Місяця і пробудуть там близько двох тижнів.

    Через два тижні НАСА призупинила дію контракту з SpaceX після того, як конкуренти компанії опротестували результати тендеру в Рахунковій палаті США. Dynetics поскаржилася на те, що після зменшення бюджету контракту їй не дали достатньо часу, щоб відправити нову заявку.

    Джефф Безос 20 липня здійснив успішний політ в космос на кораблі New Shepard виробництва Blue Origin. Разом з ним на борту знаходилися його брат Марк, 82-річна колишня льотчиця Уоллі Фанк і 18-річний випускник школи Олівер Дейма. За 10 хвилин 10 секунд польоту корабель встиг піднятися на висоту 107 кілометрів над Землею.

    Теги: корабель SpaceX Джефф Безос
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    Безос придумав спосіб «насолити» Маску