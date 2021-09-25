NASA оголосило дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС

Екіпаж Axiom-1 у складі чотирьох осіб вирушить з космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида

Четверо туристів перебуватимуть на борту станції вісім днів спільно з іншими астронавтами

У лютому 2022 року Управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) планує відправити перший повністю комерційний екіпаж на МКС. Про це у Twitter повідомила керівниця програми пілотованих польотів NASA Кеті Лідерс.

«Чудові новини! Ми плануємо 21 лютого запустити до МКС місію Axiom 1 – першу приватну місію астронавтів до лабораторії мікрогравітації, що буде здійснено разом з Axiom Space. Наша робота триває, аби відкрити космос для більшої кількості людей, ніж будь-коли», – написала Лідерс.

Great news! We are targeting Feb. 21 for the launch of the Axiom 1 mission to the @Space_Station – the first private astronaut mission to the microgravity laboratory with @Axiom_Space. Our work continues to open space to more people than ever. pic.twitter.com/j9wubgrdbc — Kathy Lueders (@KathyLueders) September 24, 2021

За даними NASA, екіпаж Axiom-1 у складі чотирьох осіб вирушить з космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида. Четверо туристів перебуватимуть на борту станції вісім днів спільно з іншими астронавтами, які постійно там проживають.

Четверо туристів перебуватимуть на борту станції вісім днів. Фото Axiom Space

Раніше в компанії Axiom Space повідомили, що на МКС вирушать колишній астронавт і директор з розвитку бізнесу Axiom Space Майкл Лопес-Алегріа (капітан екіпажу), американський інвестор Ларрі Коннор, канадський інвестор і філантроп Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе. Для здійснення місії буде використаний корабель Crew Dragon, розроблений приватною компанією SpaceX Ілона Маска.

Нагадаємо, космічне агентство NASA презентувало анімацію майбутнього польоту на найдорожчий астероїд з усіх поки виявлених – Psyche 16. Вартість дорогоцінних металів на цьому астероїді оцінюють у $700 квінтильйонів.

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