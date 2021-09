NASA оголосило дату відправки першого туристичного екіпажу на МКС

У лютому 2022 року Управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) планує відправити перший повністю комерційний екіпаж на МКС. Про це у Twitter повідомила керівниця програми пілотованих польотів NASA Кеті Лідерс.

«Чудові новини! Ми плануємо 21 лютого запустити до МКС місію Axiom 1 – першу приватну місію астронавтів до лабораторії мікрогравітації, що буде здійснено разом з Axiom Space. Наша робота триває, аби відкрити космос для більшої кількості людей, ніж будь-коли», – написала Лідерс.

Great news! We are targeting Feb. 21 for the launch of the Axiom 1 mission to the @Space_Station – the first private astronaut mission to the microgravity laboratory with @Axiom_Space. Our work continues to open space to more people than ever. pic.twitter.com/j9wubgrdbc