Лідером рейтингу найбагатших людей світу став власник компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)

Засновник Amazon Джефф Безос перестав бути найбагатшою в світі людиною, втративши лідерство в рейтингу найзаможніших людей. Відповідні зміни з'явилися в списку Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу.

На даний момент статки Безоса оцінюється в $192,4 мільярда: за день вони зменшилися на 6,76 відсотка або $13,9 мільярда.

Лідером рейтингу найбагатших людей світу став власник компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. За версією Forbes, його статки сягають $192,9 мільярда.

Третє місце списку займає глава SpaceX, генеральний директор Tesla Ілон Маск. За добу його статки зросли на $2,2 мільярда і досягли $179,4 мільярда.

Статки Безоса скоротилися через падіння акцій Amazon. Вони подешевшали на 7,56 відсотка до $3,3 тисячі за папір після того, як компанія представила звітність за другий квартал 2021 року. Виявилося, що Amazon вперше за останні три роки не реалізував прогнози аналітиків щодо роcту виручки.

Джефф Безос 20 липня здійснив успішний політ в космос на кораблі New Shepard виробництва Blue Origin. Разом з ним на борту знаходилися його брат Марк, 82-річна колишня льотчиця Уоллі Фанк і 18-річний випускник школи Олівер Дейма. За 10 хвилин 10 секунд польоту корабель встиг піднятися на висоту 107 кілометрів над Землею.