Яценюк привітав найріднішу людину з професійним святом

Арсеній Яценюк привітав усіх освітян з професійним святом

День працівників освіти відзначається щорічно в першу неділю жовтня, цьогоріч – це 3 жовтня. Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк привітав маму з професійним святом, пост-привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні чудове професійне свято – День учителя. Воно стосується кожного, бо у кожного є теплі спогади про шкільні роки і вчителів, які вели нас дорогою знань», – написав експрем’єр-міністр України.

Як зауважив Арсеній Яценюк, у цьому святі для нього багато особистого, бо «інакше й не могло статися, якщо ти народився в родині університетських викладачів».

«Добре знаю, наскільки відповідальна і важлива праця педагога…Ключ від майбутнього України в руках українського Вчителя. Це унікальна праця, духовна інвестиція, результат якої дає паростки через роки, зміцнюючи фундамент і безпеку нашої країни.

Дорогі наші вчителі! Щиро бажаю Вам здоров’я, нових досягнень, обдарованих учнів і результатів, які приноситимуть радість. І, звичайно ж, сьогодні з професійним святом привітаю свою маму», – привітав зі святом Арсеній Яценюк.

Зазначимо, Тимошенко та Разумков привітали освітян з Днем вчителя. Привітання вони розмістили у соцмережах. Також з нагоди свята Гройсман розповів зворушливу історію про свого дідуся-вчителя.

Нагадаємо, напередодні Артур Пройдаков із Києва переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine, що відома у світі як «Нобелівка для вчителів». Ювілейна п’ята церемонія нагородження відбулася 2 жовтня на Софійській площі у Києві за підтримки Українського культурного фонду.



