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    Яценюк привітав найріднішу людину з професійним святом

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    Арсеній Яценюк народився в родині університетських викладачів - Яценюк привітав найріднішу людину з професійним святом
    Арсеній Яценюк народився в родині університетських викладачів
    Фото: Арсеній Яценюк/Facebook

    Арсеній Яценюк привітав усіх освітян з професійним святом

    День працівників освіти відзначається щорічно в першу неділю жовтня, цьогоріч – це 3 жовтня. Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк привітав маму з професійним святом, пост-привітання він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні чудове професійне свято – День учителя. Воно стосується кожного, бо у кожного є теплі спогади про шкільні роки і вчителів, які вели нас дорогою знань», – написав експрем’єр-міністр України.

    Як зауважив Арсеній Яценюк, у цьому святі для нього багато особистого, бо «інакше й не могло статися, якщо ти народився в родині університетських викладачів».

    «Добре знаю, наскільки відповідальна і важлива праця педагога…Ключ від майбутнього України в руках українського Вчителя. Це унікальна праця, духовна інвестиція, результат якої дає паростки через роки, зміцнюючи фундамент і безпеку нашої країни.

    Дорогі наші вчителі! Щиро бажаю Вам здоров’я, нових досягнень, обдарованих учнів і результатів, які приноситимуть радість. І, звичайно ж, сьогодні з професійним святом привітаю свою маму», – привітав зі святом Арсеній Яценюк.

    Зазначимо, Тимошенко та Разумков привітали освітян з Днем вчителя. Привітання вони розмістили у соцмережах. Також з нагоди свята Гройсман розповів зворушливу історію про свого дідуся-вчителя.

    Нагадаємо, напередодні Артур Пройдаков із Києва переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine, що відома у світі як «Нобелівка для вчителів». Ювілейна п’ята церемонія нагородження відбулася 2 жовтня на Софійській площі у Києві за підтримки Українського культурного фонду.


    Теги: Арсеній Яценюк свята праця
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    Яценюк привітав найріднішу людину з професійним святом