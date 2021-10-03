«Це не просто фах, це доля». Тимошенко та Разумков привітали освітян з Днем вчителя

3 жовтня, у неділю, в Україні відзначається День працівників освіти

День Вчителя у 2021 відзначається 3 жовтня. Професійне свято вчителів відзначається щорічно в першу неділю жовтня. У цей день заведено вітати працівників освіти.

Спікер парламенту Дмитро Разумков та Юлія Тимошенко привітали освітян на своїх сторінках у Facebook.

«Вітаю освітян із професійним святом! Ваша щоденна праця є надзвичайно важливою для всього українського суспільства. У дитячому садочку, школі, коледжі або університеті ви закладаєте основні цінності та допомагаєте формувати особистість кожного із нас»,– написав Разумков.

Голова Верховної Ради висловив повагу та зауважив, що пандемія коронавірусу внесла зміни у навчальний процес у країні, проте професіоналізм освітян та їх самопожертва не дали зупинити навчання.

«Дякую вам за відданість справі та фаховість. Бажаю міцного здоров’я і наснаги вам та вашим родинам!», – додав Разумков.

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко також не забула про свято і тепло привітала вчителів, наголосивши на незамінності та важливості цієї професії.

«Трохи дивно, але це свято відзначається чомусь у неділю… У той єдиний день, коли вчитель не в школі, не на роботі… Хоча, мабуть, це не так і важливо. Бо насправді у вчителя вихідних немає. Адже професія вчителя – це не просто фах, не просто робота. Це – покликання, це – доля! Душею та серцем він завжди там – з дітьми, з класом, зі школою», – написала вона.

Тимошенко висловила сподівання, що професія вчителя знову стане престижною та високооплачуваною в Україні.

«Зі святом, дорогі наші вчителі! Дякуємо вам! Любимо, поважаємо, пишаємося вами!», – завершила привітання Тимошенко.

В Україні День вчителя офіційно був закріплений 1980 року Постановою Президії Верховної Ради СРСР «Про святкові та пам'ятні дати». Свято відзначається щорічно у першу неділю жовтня. Одним з видів привітання вчителів в Україні є «день самоврядування», що проводиться в школах. У цей день школярі самостійно проводять уроки, а вчителі відпочивають та тільки спостерігають. Також у цей день у школах проводяться усілякі конкурси та концерти.

Нагадаємо, напередодні Артур Пройдаков із Києва переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine, що відома у світі як «Нобелівка для вчителів». Ювілейна п’ята церемонія нагородження відбулася 2 жовтня на Софійській площі у Києві за підтримки Українського культурного фонду.