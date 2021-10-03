Гройсман розповів зворушливу історію про свого дідуся-вчителя

Гройсман згадав дитинство та розповів про дідуся, який усе життя присвятив вчителюванню

З нагоди Дня вчителя Володимир Гройсман написав про дідуся-вчителя

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що для нього День вчителя завжди був святковим днем. Не лише тому, що вітав у школі вчителів цього дня, а й тому, що більша частина його родини – освітяни.

«Я розповідав про свою маму-вчительку. Але і її батько, мій дідусь, все життя провчителював у звичайній сільській школі. Саме він вперше привів мене у бібліотеку і почав готувати до школи. Дідусь був вчителем, потім завучем, а завершив свою кар’єру директором школи в Микулинцях – це село у Вінницькій області», – написав політик у Facebook.

Він додав, що його дідусь не залишав вчительську роботи, навіть коли переїхав жити до міста. Він вставав вдосвіта, їхав до центрального автовокзалу, далі рейсовим автобусом до Літина – це більше 30 кілометрів, а потім ще 5 кілометрів пішки до своєї роботи. І помер чоловік саме у День вчителя у 2007 році.

«Я переконаний, що вчителем може бути не кожен. Треба мати особливі людські якості, щоб навчати. А головне – дуже любити дітей. Всі вчителі – це добрі і світлі люди. Принаймні, в моєму житті вони були саме такі і я щиро вдячний їм за це! Вітаю вас, дорогі вчителі! Будьте здоровими та щасливими! Зі святом!», – закінчив допис Гройсман.

До слова, раніше Володимир Гройсман опублікував сімейну світлину, фото він розмістив на своїй сторінці на Facebook.

Володимир Гройсман побажав українцям хороших вихідних. «Усім гарних сімейних вихідних!» – підписав допис Гройсман.

На опублікованій світлині він разом із дружиною Оленою. Вони разом готують, можливо, кашу на вогні.

Раніше колишні українські прем’єри Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, а також ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікували спільне фото.

Також «Главком» розповідав, як Гройсман звернув увагу на дискримінацію людей під час проходження паспортного контролю.

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