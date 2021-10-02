«Став моїм принцом»: Ольга Богомолець святкує десяту річницю шлюбу з адвокатом

Ігор Кирилюк – четвертий законний чоловік Ольги Богомолець

Заслужений лікар України, народний депутат 8 скликання, засновник Інституту дерматології та косметології доктора Ольга Богомолець привітала чоловіка Ігоря Кирилюка з 10-ю річницею шлюбу, пост-подяку вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Коханий, дякую тобі за те, що в цей день ми стали з тобою чоловіком і жінкою. За те, що ти повернув мені віру в кохання і став моїм принцом і захисником. За те, що всі ці наші 10 років я дивлюсь на тебе закоханими очима і невтомлююсь дивуватися твоїй чоловічій мудрості. За те, що ти любиш мене і в горі і в радості, і худеньку і повненьку, і веселу і заплакану. Ці роки для мене пролетіли як один день – дякую тобі», – написала вона.

Фото: Ольга Богомолець/Facebook

Відомо, що Ігор Кирилюк – четвертий законний чоловік Ольги Богомолець. Він працює адвокатом, партнер адвокатської фірми «Паритет».

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