Київський вчитель української мови та літератури став найкращим в Україні

Премія Global Teacher Prize Ukraine 2021 назвала найкращого педагога країни

Артур Пройдаков із Києва переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine, що відома у світі як «Нобелівка для вчителів». Ювілейна п’ята церемонія нагородження відбулася 2 жовтня на Софійській площі у Києві за підтримки Українського культурного фонду. Про це пише Освіторія.

Переможець отримає 300 тис. грн, поїздку на найбільшу освітню подію Global Education and Skills Forum, а також професійний розвиток та підтримку реалізації освітніх проєктів від організатора премії – громадської спілки «Освіторія».

Артур Пройдаков викладає українську мову та літературу. Під його менторством школярі складають ЗНО на 190+ балів, вже після першого року в університеті знаходять роботу в SMM або копірайтингу та мимоволі закохуються в сучасну українську літературу.

Мрія педагога, який сам родом з Луганщини, – побудувати культурний міст між людьми із Заходу та Сходу України за допомогою подорожей. Він переконаний, що завдяки стиранню бар’єрів між українцями буде легше протидіяти інформаційній війні.

«Гасло «Вчителі важливі» не є просто хештегом, не є просто реченням чи словосполученням, а це є реалія сучасної України, і ці слова повинні бути девізом для кожного освітянина в усій державі. За п’ять років, що існує премія, змінилося саме поняття «вчитель». Сьогодні вчитель в авангарді всіх змін, які відбуваються в державі.

Поет Василь Симоненко писав, що «є в коханні і будні, і свята». Сьогодні в нас свято всіх учителів, усіх освітян. Але за кілька днів розпочнуться наші робочі будні, і нехай ми навіть тоді будемо мати такий самий чудовий настрій, оптимізм, віру в найкраще. Я впевнений: саме вчителі будуть впливати на те, що в нашій державі будуть відбуватися зміни, якісні та позитивні», – сказав переможець на церемонії нагородження.

Артур Пройдаков виборов перемогу серед трьох тисяч претендентів з усіх регіонів країни. Також цього року рекордна кількість українців подякувала своїм педагогам – 1870 освітян отримали номінації від вдячних учнів та батьків.

«Ми створили величезну спільноту освітян-однодумців. Вчителів Global Teacher Prize Ukraine вже майже 13 тисяч! Лише той учитель, якого поважає суспільство, який має гідні умови праці та право голосу, зможе виховати успішну націю. Саме тому Вчитель – найголовніша точка докладання зусиль, яка надасть Україні найбільшого зростання!», – зазначила засновниця премії, голова громадської спілки «Овіторія» Зоя Литвин.

Мета національної премії Global Teacher Prize Ukraine – підняти престиж учительської професії та привернути увагу суспільства до ролі вчителя.

Нагадаємо, напередодні Дня учителя у Києві відбулася церемонія Global Teacher Prize Ukraine 2021. Цього року урочистості відбуваються на Софійській площі столиці.

Раніше найпрестижніша освітня національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила десяток найкращих вчителів країни.

Як днями стало відомо, Президент України Володимир Зеленський анонсував видачу премій освітянам, учні яких стали переможцями міжнародних олімпіад. Про це глава держави сказав під час зустрічі з переможцями міжнародних учнівських олімпіад, їхніми вчителями та переможцями конкурсу «Учитель року».

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