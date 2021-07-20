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    Майже мільярд субвенції: уряд обіцяє закупити ноутбуки для 60 тисяч вчителів

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    Мінцифри:&nbsp;Вже цього року ми забезпечимо понад 60 000 вчителів якісною технікою - Майже мільярд субвенції: уряд обіцяє закупити ноутбуки для 60 тисяч вчителів
    Мінцифри: Вже цього року ми забезпечимо понад 60 000 вчителів якісною технікою
    Фото: nus.org.ua

    З урахуванням співфінансування очікується, що середня вартість ноутбука складе близько 20 тисяч гривень

    Кабінет міністрів України виділить 980 млн гривень субвенції на придбання ноутбуків для 60 тисяч вчителів по всій країні. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

    Зазначається, що в бюджеті-2021 передбачено 1 млрд гривень додаткового фінансування на боротьбу з Covid-19 та його наслідками в школах. Зокрема, 980 млн гривень виділено саме на придбання ноутбуків для вчителів.

    «Вже цього року ми забезпечимо понад 60 000 вчителів якісною технікою... Наша мета – зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп'ютер, доступ до швидкісного інтернету і ще більше можливостей для навчання дітей», – зазначив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    З урахуванням співфінансування очікується, що середня вартість ноутбука складе близько 20 тисяч гривень.

    У Києві та громадах з населенням понад 40 000 осіб гроші розподілятимуться так – 70% за рахунок субвенції, 30% – за рахунок місцевих бюджетів. У малих містах – 90% за рахунок субвенції, 10% – за рахунок місцевих бюджетів; у селах, селищах, гірських населених пунктів та містах на лінії зіткнення – 95% а рахунок субвенції, 5% – за рахунок місцевих бюджетів.

    До слова, Міносвіти розповіло про змішаний формат навчання з 1 вересня.

    Також повідомлялося, що села й маленькі міста тепер зможуть самотужки відкривати ліцеї.

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    Теги: Кабмін міністр гроші школа держзакупівлі фінансування навчання Україна уряд вчитель Михайло Федоров
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    Майже мільярд субвенції: уряд обіцяє закупити ноутбуки для 60 тисяч вчителів