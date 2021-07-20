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    Педагоги мають вакцинуватися до вересня – МОН

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    Про вакцинацію дітей поки не йдеться - Педагоги мають вакцинуватися до вересня – МОН
    Про вакцинацію дітей поки не йдеться

    Але за будь-яких умов будуть елементи дистанційної освіти

    Міністерство освіти та науки розраховує, що до 1 вересня більшість педагогічних працівників зроблять щеплення проти COVID-19.

    Про це сказала заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій, пише Укрінформ.

    «Ми розраховуємо, що більшість педпрацівників будуть провакциновані до 1 вересня, це дозволить почати навчання у закладах освіти без дистанційних процесів. Але все це залежить від епідемічної ситуації», – сказала Мандзій.

    Елементи дистанційного навчання так чи інакше будуть застосовуватися, МОН розширюватиме Всеукраїнську школу онлайн, більше використовуватиме змішаний формат навчання.

    Стосовно можливості щеплення проти COVID-19 дітей віком від 12 років, заступниця міністра зауважила, що рішення про залучення тих чи інших категорій громадян до кампанії вакцинації залежить від МОЗ.

    «Поки що діти не підпадають під вакцинацію. Будемо мати рекомендації МОЗ – тоді будемо вести бесіди з батьками», – пояснила Любомира Мандзій.

    Нагадаємо, деякі школи в Україні почали реформуватись, скасувавши навчання в 10-11 класах. Через це батьки почали бити на сполох, адже не знають, де навчатися їхнім дітям.

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    Теги: діти навчання щеплення батьки
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    Педагоги мають вакцинуватися до вересня – МОН