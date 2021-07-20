Міносвіти розповіло про змішаний формат навчання з 1 вересня

У Міністерстві освіти і науки розраховують, що до 1 вересня більшість педагогів зроблять щеплення від Covid-19

В Україні будуть розширювати Всеукраїнську школу онлайн

Заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій розповіла про ймовірність дистанційної форми навчання у школах України з 1 вересня. У Міністерстві освіти і науки розраховують, що до 1 вересня більшість педагогів зроблять щеплення від Covid-19, передає Укрінформ.

При цьому вона уточнила, що в Україні будуть розширювати Всеукраїнську школу онлайн, а також планується використовувати змішаний формат навчання.

«Ми розраховуємо, що більшість педагогічних працівників будуть вакциновані до 1 вересня, це дозволить розпочати навчання в навчальних закладах без дистанційних процесів. Але все це залежить від епідемічної ситуації», –сказала Мандзій.

Вона також підкреслила, що рішення щодо можливості щеплення від Covid-19 дітей старше 12 років залежить від МОЗ.

«Це повноваження виключно Міністерства охорони здоров'я. Поки діти не підпадають під вакцинацію. Будуть у нас рекомендації МОЗ – тоді будемо вести бесіди з батьками про ті чи інші тенденції», – пояснила заступник міністра.

Вона додала, що елементи дистанційного навчання так чи інакше будуть застосовуватися. МОН розширюватиме Всеукраїнську школу онлайн, більше використовуватиме змішаний формат навчання.