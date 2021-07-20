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    Міносвіти розповіло про змішаний формат навчання з 1 вересня

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    У Міністерстві освіти і науки розраховують, що до 1 вересня більшість педагогів зроблять щеплення від Covid-19 - Міносвіти розповіло про змішаний формат навчання з 1 вересня
    У Міністерстві освіти і науки розраховують, що до 1 вересня більшість педагогів зроблять щеплення від Covid-19
    Фото: з відкритих джерел

    В Україні будуть розширювати Всеукраїнську школу онлайн

    Заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій розповіла про ймовірність дистанційної форми навчання у школах України з 1 вересня. У Міністерстві освіти і науки розраховують, що до 1 вересня більшість педагогів зроблять щеплення від Covid-19, передає Укрінформ.

    При цьому вона уточнила, що в Україні будуть розширювати Всеукраїнську школу онлайн, а також планується використовувати змішаний формат навчання.

    «Ми розраховуємо, що більшість педагогічних працівників будуть вакциновані до 1 вересня, це дозволить розпочати навчання в навчальних закладах без дистанційних процесів. Але все це залежить від епідемічної ситуації», –сказала Мандзій.

    Вона також підкреслила, що рішення щодо можливості щеплення від Covid-19 дітей старше 12 років залежить від МОЗ.

    «Це повноваження виключно Міністерства охорони здоров'я. Поки діти не підпадають під вакцинацію. Будуть у нас рекомендації МОЗ – тоді будемо вести бесіди з батьками про ті чи інші тенденції», – пояснила заступник міністра.

    Вона додала, що елементи дистанційного навчання так чи інакше будуть застосовуватися. МОН розширюватиме Всеукраїнську школу онлайн, більше використовуватиме змішаний формат навчання.

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    Теги: діти освіта школа навчання щеплення коронавірус
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    Міносвіти розповіло про змішаний формат навчання з 1 вересня