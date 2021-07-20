«Дія» більше не потрібна. В Україні скасували запис на вакцинацію від Covid-19

З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, зможуть зробити щеплення

З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, зможуть зробити щеплення

Протягом усього часу в «Дії» записалися на вакцинацію 698 тисяч українців

У зв'язку з початком п'ятого етапу вакцинації від COVID-19 в Україні більше не потрібно записуватися через портал або додаток «Дія», оскільки тепер щеплення доступні всім бажаючим.

«Реєструватися на вакцинацію в «Дії» більше не потрібно. Сьогодні починається п’ятий етап національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі бажаючі – незалежно від віку та інших факторів», – йдеться в повідомленні у Telegram-каналі сервісу «Дія».

Також повідомляється, що протягом усього часу в «Дії» записалися на вакцинацію 698 тисяч українців, з яких більше 40% вже вакцинувалися.

Як відомо, з середи, 21 липня, в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

«З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані, як організований колектив, у якому працює більше 50 осіб», – сказав очільник МОЗ.

На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

Зазначимо, число повністю вакцинованих від Covid-19 українців наближається до 1,5 млн.

Також за минулу добу, 19 липня, в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу у світі на сьогодні – 191,7 мільйона.

До слова, за добу 18 липня жодного нового випадку зараження коронавірусом в Україні не виявлено у п’яти областях.

Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.