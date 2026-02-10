Головна Країна Наука та освіта
Міністерство освіти знайшло заміну Поплавському на посаді ректора Університету культури

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Місце багаторічного ректора КНУКіМ займе Ігор Комарніцький
колаж: glavcom.ua

Михайло Поплавський очолював КНУКіМ з 1995 по 2014 роки

Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) отримав нового керівника. Виконувачем обов’язки президента вищого навчального закладу замість 76-річного Михайла Поплавського буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький. Про це йдеться в наказі міністра освіти і науки України Оксена Лісового, який є у розпорядженні «Главкома».

Як відомо, Поплавський очолював КНУКіМ з 1995 по 2014 роки. За роки його керівництва інститут став університетом, було відкрито докторантуру, розширився спектр спеціальностей.

Міністерство освіти знайшло заміну Поплавському на посаді ректора Університету культури фото 1

Артист був народним депутатом IV, VII та VIII скликань. У 2015 році Верховна Рада прийняла зміни до закону про вищу освіту, яким заборонила тим нардепам, хто голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року, призначатися ректорами. Серед тих, хто за них голосував був і Михайло Поплавський. У 2017 році ця норма була скасована Конституційним судом.

З 2015 року посада ректора в КНУКіМ йменується як «президент», яку й обіймав Поплавський. У 2021 році він був переобраний на посаду, яку і зберігав досі. Вже у 2023 році артист заявляв, що хоче передати посаду «молодому ректору», бо для кожного артиста головне «своєчасно піти зі сцени під аплодисменти».

Варто зазначити, що Комарніцький – зовсім не така медійна та розкручена персона як Поплавський. Про нового в.о. президента КНУКіМ відомо, що він є професором кафедри та колишнім деканом факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу цього університету, кандидатом культурології.

Як повідомляють джерела «Главкома», професор входив в команду Поплавського, але в останні роки віддалився від нього. На користь попередніх тісних зв'язків свідчать такі факти: за даними сайту Youcontrol, Комарніцький є одним з засновників та керівником туристичної компанії «Караван плюс». Як свою адресу в установчих документах «Караван плюс» Комарніцький вказує село Мечиславка Кіровоградської області, з цього села родом і Поплавський.

Також він керує Київською регіональною міською організацією Аграрної партії України (на парламентських виборах-2019 її виборчий список очолював Поплавський, але прохідний бар’єр партія не подолала). У 2020 році Комарніцький зробив скромну пожертву для Аграрної партії – 4,8 тис. грн

За інформацією «Главкома», в КНУКіМ найближчим часом мають відбутися вибори керівника університету. І 76-річний Михайло Поплавський обіцяє знову балотуватися.

