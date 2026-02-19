Він – екстрасенс, вона – …? Мовознавиця назвала правильні фемінітиви

Які фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум» та чи є маскулінатив до слова «ворожка»?

В українській мові існує безліч фемінітивів. Наприклад, слово екстрасенс має чимало фемінітивів, синонімів та навіть маскулінатив. Про правильні фемінітиви розповіла філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання», повідомляє «Главком».

Читачка «Главкому» запитала у мовознавиці Ольги Васильєвої, які є фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум» та чи є маскулінатив до слова «ворожка».

Філологиня назвала відповідні фемінітиви до слова екстрасенс, серед них – магиня, екстрасенсиня і медіумка. Також існує маскулінатив від слова «ворожка» – ворожбит. «До речі, згідно зі словниками, жінка теж може бути ворожбитка, а також ворожіля», – зауважила мовознавиця.

Крім цього, є й спільні фемінітиви та маскулінативи, схожі до слова екстрасенс. «Спільне для чоловіка і жінки – відьма і відьмак, чаклунка і чаклун, химородниця і химородник», – розповіла Ольга Васильєва.

