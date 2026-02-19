Головна Країна Наука та освіта
Він – екстрасенс, вона – …? Мовознавиця назвала правильні фемінітиви

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Він – екстрасенс, вона – …? Мовознавиця назвала правильні фемінітиви

Які фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум» та чи є маскулінатив до слова «ворожка»?

В українській мові існує безліч фемінітивів. Наприклад, слово екстрасенс має чимало фемінітивів, синонімів та навіть маскулінатив. Про правильні фемінітиви розповіла філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання», повідомляє «Главком».

Читачка «Главкому» запитала у мовознавиці Ольги Васильєвої, які є фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум» та чи є маскулінатив до слова «ворожка».

Філологиня назвала відповідні фемінітиви до слова екстрасенс, серед них – магиня, екстрасенсиня і медіумка. Також існує маскулінатив від слова «ворожка» – ворожбит. «До речі, згідно зі словниками, жінка теж може бути ворожбитка, а також ворожіля», – зауважила мовознавиця.

Крім цього, є й спільні фемінітиви та маскулінативи, схожі до слова екстрасенс. «Спільне для чоловіка і жінки – відьма і відьмак, чаклунка і чаклун, химородниця і химородник», – розповіла Ольга Васильєва.

Нагадаємо, як філологиня Ольга Васильєва розповіла, як узгоджувати топоніми та чому вислів «До міста Києва» є правильним. Адже відмінювання слів має вагоме значення, особливо у випадках узгодження топонімів з номенклатурними словами, як, наприклад, назви міст.

Також Ольга Васильєва розповідала, чи є різниця між значеннями слів «жителі» та «мешканці».За словами мовознавиці, вона особисто зіштовхнулася з цим питанням. Філологиня розповіла, що існують твердження, що «мешканці» живуть у помешканнях, а «жителі» – в населених пунктах.

Читайте також:

Теги: мовознавець Ольга Васильєва мова українська мова правила

Він – екстрасенс, вона – …? Мовознавиця назвала правильні фемінітиви
Він – екстрасенс, вона – …? Мовознавиця назвала правильні фемінітиви
