Кінець ери Поплавського? Міносвіти відправляє на відпочинок 76-річного ректора Національного університету культури (документ)

Попереду – вибори нового ректора. Поплавський попри вік і скандали обіцяє влаштувати реванш

У державному Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ) призначено нового керівника. Виконувачем обов’язки президента вищого навчального закладу відтепер буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький.

Відповідний наказ підписав напередодні міністр освіти і науки України Орест Лісовий. Документ є в розпорядженні «Главкома».

Ера Поплавського

Донині КНУКіМ незмінно очолював 76-річний Михайло Поплавський – з 1995 по 2014 роки він був ректором вишу, який кілька разів змінював назву (Київський державний інститут культури, Київський державний університет культури, Київський національний університет культури і мистецтв). Завдяки шаленій піар-активності «співочого ректора», «Кульок» і став відомим (хай і не завжди в позитивному сенсі) на всю країну.

Незмінний очільник та двигун «Кулька» Михайло Поплавський має попрощатися з національний університетом, яким керував понад 30 років

Поплавський є народним депутатом IV, VIІ та VIII скликань, і депутатська діяльність приносила йому не тільки бонуси. У 2015-му Верховна Рада прийняла зміни в закон про вищу освіту, яким заборонила тим нардепам, хто голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року (серед них був і Поплавський), призначатися ректорами. Згодом – у 2017 році ця норма була скасована Конституційним судом.

Поплавський обійшов вимоги нового закону і просто дещо змінив свій формальний статус: він проголосив себе не ректором, а президентом КНУКіМ, водночас фактично зберігаючи керівництво університетом. У 2021 році він був переобраний на посаду президента, яку і зберігав досі.

Екстравагантний керівник КНУКіМ неодноразово потрапляв у скандали, які часто сам же і провокував. Серед них були і звинувачення у сексуальних домаганнях, і сексистські висловлювання, і брехня в депутатських деклараціях, і розбудова власного бізнесу на базі державного університету… Поплавському також неодноразово закидали несмак та культивацію образу меншовартості українців в його пісенній творчості.

Поплавський також активно експлуатував студентів для популяризації власної творчості, яку масовано пропагував з допомогою численних концертів та їх телезйомок. Студенти університету культури масово свідчили у ЗМІ, що захищали свої курсові та дипломні в оригінальний спосіб: вони танцювали, співали, шили костюми для ректора, або ж просто за завданням адміністрації вишу імітували шалену його підтримку під час його численних виступів у ролі співака.

На початку 2026 року Поплавський знову медійно активізувався, хоча під час війни помітно збавив оберти свого піару. Він засвітив у соцмережах зустріч із сім’єю третього президента Віктора Ющенка у стінах Університету. Варто зауважити, що Віктор Андрійович є головою наглядової ради Київського національного університету культури і мистецтв.

фото: Михайло Поплавський/Facebook

«Готуємось з Віктором Ющенком до поїздки в США. Працюємо над проєктом реконструкції Київського національного університету культури і мистецтв і гуртожитків на $5 млн, які виділяють американські партнери», – відкрив секрет здибанки Поплавський.

Проте паралельно із піаром до «співочого ректора» прилипає й негатив. Наприклад, відомий співак 90-х, а нині військовослужбовець Юрко Юрченко днями вчергове звинуватив Михайла Поплавського у неповерненні йому $32 тис. боргу.

«Розумію, що поплавок не тоне, але. Поки що...» – неоднозначно натякнув Юрченко і анонсував «файли Поплавського», які, якщо їх опублічнити, можуть спричинити не менший «вибух» у масштабах країни, аніж «файли» американського сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Важливо також розуміти, що Поплавський на початку нульових створив «паралельний виш» – Київський університет культури. Ним нині опікується його син Олександр Михайлович.

У 2014 році Міністерство освіти і науки анулювало ліцензію приватному ВНЗ Поплавського. Однак нині вже ліквідований Окружний адміністративний суд Києва припинив рішення міністерства.

Тоді ж журналісти-розслідувачі зафіксували: студенти приватного вишу Поплавського де-факто вчаться в державному виші, який він також очолює. За даними ЗМІ схема така: до «сімейного» закладу Поплавського зараховуються студенти-контрактники, які насправді навчаються на базі Київського національного університету культури і мистецтв. Після третього курсу їх відраховують з приватного закладу і переводять на контракт до державного університету, де вони отримують відповідні дипломи.

Станом на початок лютого 2026-го, приватний виш Поплавського на плаву. На його сайті, окрім студентських новин, є згадки й про самого Михайла Михайловича та його кулінарні здібності. А вони, до речі, доволі прибуткові: «співочий ректор» володіє мережею ресторанів «Батьківська хата», в яких також часто працюють студенти.

Хто замість Поплавського

Нового виконувача обов’язки президента університету Ігоря Комарніцького призначено наказом Міністерства освіти і науки (до сфери управління цього міністерства «Кульок» перейшов від Мінкульту в 2020 році).

Новий керівник КНУКіМ Ігор Комарніцький, хай і тимчасово, посяде «святе місце» Поплавського

Комарніцький – зовсім не така медійна та розкручена персона як Поплавський. Про нового в.о. президента КНУКіМ відомо, що він є професором кафедри та колишнім деканом факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу цього університету, кандидатом культурології. Як повідомляють джерела «Главкома», професор входив в команду Поплавського, але в останні роки віддалився від нього. На користь попередніх тісних зв'язків свідчать такі факти: за даними сайту Youcontrol, Комарніцький є одним з засновників та керівником туристичної компанії «Караван плюс». Як свою адресу в установчих документах «Караван плюс» Комарніцький вказує село Мечиславка Кіровоградської області, з цього села родом і Поплавський.

Також він керує Київською регіональною міською організацією Аграрної партії України (на парламентських виборах-2019 її виборчий список очолював Поплавський, але прохідний бар’єр партія не подолала).

У 2020 році Комарніцький зробив скромну пожертву для Аграрної партії – 4,8 тис. грн

За інформацією «Главкома», в КНУКіМ найближчим часом мають відбутися вибори керівника університету. І 76-річний Михайло Поплавський обіцяє знову балотуватися.