Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Кінець ери Поплавського? Міносвіти відправляє на відпочинок 76-річного ректора Національного університету культури (документ)

освіта
Павло Вуєць, Віталій Тараненко
glavcom.ua
Павло Вуєць, Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Кінець ери Поплавського? Міносвіти відправляє на відпочинок 76-річного ректора Національного університету культури (документ)
фото: Інстаграм poplavskiy_michail

Попереду – вибори нового ректора.  Поплавський попри вік і скандали обіцяє влаштувати реванш

У державному Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ) призначено нового керівника. Виконувачем обов’язки президента вищого навчального закладу відтепер буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький.

Відповідний наказ підписав напередодні міністр освіти і науки України Орест Лісовий. Документ є в розпорядженні «Главкома».

Кінець ери Поплавського? Міносвіти відправляє на відпочинок 76-річного ректора Національного університету культури (документ) фото 1

Ера Поплавського

Донині КНУКіМ незмінно очолював 76-річний Михайло Поплавський – з 1995 по 2014 роки він був ректором вишу, який кілька разів змінював назву (Київський державний інститут культури, Київський державний університет культури, Київський національний університет культури і мистецтв). Завдяки шаленій піар-активності «співочого ректора», «Кульок» і став відомим (хай і не завжди в позитивному сенсі) на всю країну.

Незмінний очільник та двигун «Кулька» Михайло Поплавський має попрощатися з національний університетом, яким керував понад 30 років
Незмінний очільник та двигун «Кулька» Михайло Поплавський має попрощатися з національний університетом, яким керував понад 30 років

Поплавський є народним депутатом IV, VIІ та VIII скликань, і депутатська діяльність приносила йому не тільки бонуси. У 2015-му Верховна Рада прийняла зміни в закон про вищу освіту, яким заборонила тим нардепам, хто голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року (серед них був і Поплавський), призначатися ректорами. Згодом – у 2017 році ця норма була скасована Конституційним судом.

Поплавський обійшов вимоги нового закону і просто дещо змінив свій формальний статус: він проголосив себе не ректором, а президентом КНУКіМ, водночас фактично зберігаючи керівництво університетом. У 2021 році він був переобраний на посаду президента, яку і зберігав досі.

Екстравагантний керівник КНУКіМ неодноразово потрапляв у скандали, які часто сам же і провокував. Серед них були і звинувачення у сексуальних домаганнях, і сексистські висловлювання, і брехня в депутатських деклараціях, і розбудова власного бізнесу на базі державного університету… Поплавському також неодноразово закидали несмак та культивацію образу меншовартості українців в його пісенній творчості.

Поплавський також активно експлуатував студентів для  популяризації власної творчості, яку масовано пропагував з допомогою численних концертів та  їх телезйомок. Студенти університету культури масово свідчили у ЗМІ, що захищали свої курсові та дипломні в оригінальний спосіб: вони танцювали, співали, шили костюми для ректора, або ж просто за завданням адміністрації вишу імітували шалену його підтримку під час його численних виступів у ролі співака.

На початку 2026 року Поплавський знову медійно активізувався, хоча під час війни помітно збавив оберти свого піару. Він  засвітив у соцмережах зустріч із сім’єю третього президента Віктора Ющенка у стінах Університету. Варто зауважити, що Віктор Андрійович є головою наглядової ради Київського національного університету культури і мистецтв.

Кінець ери Поплавського? Міносвіти відправляє на відпочинок 76-річного ректора Національного університету культури (документ) фото 2
фото: Михайло Поплавський/Facebook

«Готуємось з Віктором Ющенком до поїздки в США. Працюємо над проєктом реконструкції Київського національного університету культури і мистецтв і гуртожитків на $5 млн, які виділяють американські партнери», – відкрив секрет здибанки Поплавський.

Проте паралельно із піаром до «співочого ректора» прилипає й негатив. Наприклад, відомий співак 90-х, а нині військовослужбовець Юрко Юрченко днями вчергове звинуватив Михайла Поплавського у неповерненні йому $32 тис. боргу.

«Розумію, що поплавок не тоне, але. Поки що...» – неоднозначно натякнув Юрченко і анонсував «файли Поплавського», які, якщо їх опублічнити, можуть спричинити не менший «вибух» у масштабах країни, аніж «файли» американського сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Важливо також розуміти, що Поплавський на початку нульових створив «паралельний виш» – Київський університет культури. Ним нині опікується його син Олександр Михайлович.

У 2014 році Міністерство освіти і науки анулювало ліцензію приватному ВНЗ Поплавського. Однак нині вже ліквідований Окружний адміністративний суд Києва припинив рішення міністерства. 

Тоді ж журналісти-розслідувачі зафіксували: студенти приватного вишу Поплавського де-факто вчаться в державному виші, який він також очолює. За даними ЗМІ схема така: до «сімейного» закладу Поплавського зараховуються студенти-контрактники, які насправді навчаються на базі Київського національного університету культури і мистецтв. Після третього курсу їх відраховують з приватного закладу і переводять на контракт до державного університету, де вони отримують відповідні дипломи.

Станом на початок лютого 2026-го, приватний виш Поплавського на плаву. На його сайті, окрім студентських новин, є згадки й про самого Михайла Михайловича та його кулінарні здібності. А вони, до речі, доволі прибуткові: «співочий ректор» володіє мережею ресторанів «Батьківська хата», в яких також часто працюють студенти.

Хто замість Поплавського

Нового виконувача обов’язки президента університету Ігоря Комарніцького призначено наказом Міністерства освіти і науки (до сфери управління цього міністерства «Кульок» перейшов від Мінкульту в 2020 році).

Новий керівник КНУКіМ Ігор Комарніцький, хай і тимчасово, посяде «святе місце» Поплавського
Новий керівник КНУКіМ Ігор Комарніцький, хай і тимчасово, посяде «святе місце» Поплавського

Комарніцький – зовсім не така медійна та розкручена персона як Поплавський. Про нового в.о. президента КНУКіМ відомо, що він є професором кафедри та колишнім деканом факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу цього університету, кандидатом культурології. Як повідомляють джерела «Главкома», професор входив в команду Поплавського, але в останні роки віддалився від нього. На користь попередніх тісних зв'язків свідчать такі факти: за даними сайту Youcontrol, Комарніцький є одним з засновників та керівником туристичної компанії «Караван плюс». Як свою адресу в установчих документах «Караван плюс» Комарніцький вказує село Мечиславка Кіровоградської області, з цього села родом і Поплавський.

Також він керує Київською регіональною міською організацією Аграрної партії України (на парламентських виборах-2019 її виборчий список очолював Поплавський, але прохідний бар’єр партія не подолала).

У 2020 році Комарніцький зробив скромну пожертву для Аграрної партії – 4,8 тис. грн

За інформацією «Главкома», в КНУКіМ найближчим часом мають відбутися вибори керівника університету. І 76-річний Михайло Поплавський обіцяє знову балотуватися.

Теги: освіта Михайло Поплавський університет Оксен Лісовий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У приватних школах хочуть заборонити російську мову
Рада зареєструвала законопроєкт про заборону російської мови у приватних школах
12 сiчня, 16:53
Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури зазнав найбільших руйнувань через обстріл
Одеса: кілька освітніх закладів постраждали внаслідок масованої атаки
27 сiчня, 09:53
ХАІ передав підготовку китайських авіаінженерів приватній фірмі за 24 млн
Понад 600 студентів із Китаю вчаться будувати літаки в Харківському авіаінституті: деталі
29 сiчня, 10:22
Київський авіаційний інститут отримав статус національного
Київський авіаційний інститут отримав статус національного
6 лютого, 20:56
16-річний київський школяр Борис Васковець відтворив напам’ять 300 знаків числа Пі
300 знаків Пі як ритм репу: київський школяр встановив незвичний рекорд
15 сiчня, 11:29
Підрядник підписав акти про виконання робіт попри те, що їх обсяг і вартість завищені. Окрім того, деякі будівельні роботи взагалі не були виконані
Ремонт укриттів у гуртожитках столичного вишу: підрядник підозрюється у розкраданні 1,2 млн грн
19 сiчня, 17:00
Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото
Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото
29 сiчня, 13:47
Заклади освіти, визначені опорними пунктами, працюватимуть у форматі, обраному педагогічним колективом
Київські школи відновлюють навчання: названо дату
29 сiчня, 20:09
Наступне збільшення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників заплановане з 1 вересня 2026 року
Зарплати викладачів у вишах зросли на 30%
31 сiчня, 20:48

Наука та освіта

Кінець ери Поплавського? Міносвіти відправляє на відпочинок 76-річного ректора Національного університету культури (документ)
Кінець ери Поплавського? Міносвіти відправляє на відпочинок 76-річного ректора Національного університету культури (документ)
Уряд перерозподілив сотні мільйонів гривень на облаштування шкільних укриттів
Уряд перерозподілив сотні мільйонів гривень на облаштування шкільних укриттів
У коледжах окупованої Ялти скасовано стипендії для пільговиків
У коледжах окупованої Ялти скасовано стипендії для пільговиків
Київський авіаційний інститут отримав статус національного
Київський авіаційний інститут отримав статус національного
Чи скоротять кількість годин на українську мову в початковій школі: роз'яснення МОН
Чи скоротять кількість годин на українську мову в початковій школі: роз'яснення МОН
НМТ-2026: графік проведення тестування
НМТ-2026: графік проведення тестування

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua