  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Школу під Києвом закрили на карантин через коронавірус

    • Розсилка
    Філіал школи №2 у Василькові закрито на карантин на 14 днів - Школу під Києвом закрили на карантин через коронавірус
    Філіал школи №2 у Василькові закрито на карантин на 14 днів
    Фото ілюстративне

    Коронавірус виявлено у вчителя навчального закладу у Василькові

    У Василькові закрито на двотижневий карантин філіал загальноосвітньої школи №2 у зв’язку із виявленням коронавірусу в одного з вчителів. Про це повідомив мер Василькова Володимир Сабадаш на своїй сторінці у Facebook.

    «У одного з вчителів філіалу Васильківської ЗОШ № 2 діагностовано Covid-19. Враховуючи інструкції Міністерства охорони здоров’я, ми не маємо іншого варіанту, окрім як закрити навчальний заклад на карантин. Це означає, що 356 учнів та 21 вчитель зобов’язані перебувати в режимі ізоляції терміном 14 днів», - написав він.

    Навчальний процес буде продовжуватися дистанційно.

    Мер міста зазначив, що вчитель не контактував із дітьми, але до того, як піти на лікарняний, контактував із іншими вчителями.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      128228
    • Хворіють
      65842
    • Одужали
      59676
    • Померли
      2710

    Як повідомлялося, станом на 3 вересня у Київській області зафіксовано 5931 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 89 осіб.

    Нагадаємо, у Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.

    школа Київщина карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ