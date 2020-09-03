Школу під Києвом закрили на карантин через коронавірус
Коронавірус виявлено у вчителя навчального закладу у Василькові
У Василькові закрито на двотижневий карантин філіал загальноосвітньої школи №2 у зв’язку із виявленням коронавірусу в одного з вчителів. Про це повідомив мер Василькова Володимир Сабадаш на своїй сторінці у Facebook.
«У одного з вчителів філіалу Васильківської ЗОШ № 2 діагностовано Covid-19. Враховуючи інструкції Міністерства охорони здоров’я, ми не маємо іншого варіанту, окрім як закрити навчальний заклад на карантин. Це означає, що 356 учнів та 21 вчитель зобов’язані перебувати в режимі ізоляції терміном 14 днів», - написав він.
Навчальний процес буде продовжуватися дистанційно.
Мер міста зазначив, що вчитель не контактував із дітьми, але до того, як піти на лікарняний, контактував із іншими вчителями.
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Як повідомлялося, станом на 3 вересня у Київській області зафіксовано 5931 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 89 осіб.
Нагадаємо, у Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.