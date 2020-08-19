  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Міносвіти продовжило терміни вступної кампанії до закладів профтехосвіти

    • Розсилка
    <p>Навчатися у профтехзакладах можуть не тільки випускники шкіл, а й дорослі</p> - Міносвіти продовжило терміни вступної кампанії до закладів профтехосвіти

    Навчатися у профтехзакладах можуть не тільки випускники шкіл, а й дорослі

    Однією із новацій цьогорічної кампанії є те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно

    Заклади професійної освіти зможуть приймати документи та зараховувати вступників до 1 листопада.

    Як повідомляє пресслужба Міносвіти, лист із рекомендацією продовжити терміни вступу був розісланий 18 серпня обласним управлінням освіти і науки.

    «Загальними правилами прийому до профтехів визначено, що зарахування вступників триває до початку занять, тобто до 1 вересня. Традиційно вступна кампанія продовжувалася ще на місяць, і заклади робили додатковий набір в межах ліцензованого обсягу. Оскільки цього року через карантин нам довелося змінювати терміни вступу до вишів, ми вирішили видовжити їх для закладів профосвіти», – пояснив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

    Однією із новацій цьогорічної кампанії є те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно, а далі, визначившись із закладом і професією, подавати оригінали.

    Водночас навчатися у профтехзакладах можуть не тільки випускники шкіл, а й дорослі.

    Вони можуть пройти підвищення кваліфікації для вже наявної робітничої професії, опанувати нові навички або повністю змінити фах. У МОН нагадали, що 2020 році для безоплатного навчання за регіональним або державним замовленням у закладах профосвіти є 119 тис. 674 місця.

    До слова, Міністерство освіти та науки перенесло додаткову сесію вступних випробувань в магістратуру на 19 вересня.

    Як повідомлялося, освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури.

    Читайте також:
      Міністерство освіти і науки освіта документи навчання карантин
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ