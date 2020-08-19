Міносвіти продовжило терміни вступної кампанії до закладів профтехосвіти



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Навчатися у профтехзакладах можуть не тільки випускники шкіл, а й дорослі

Однією із новацій цьогорічної кампанії є те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно

Заклади професійної освіти зможуть приймати документи та зараховувати вступників до 1 листопада.

Як повідомляє пресслужба Міносвіти, лист із рекомендацією продовжити терміни вступу був розісланий 18 серпня обласним управлінням освіти і науки.

«Загальними правилами прийому до профтехів визначено, що зарахування вступників триває до початку занять, тобто до 1 вересня. Традиційно вступна кампанія продовжувалася ще на місяць, і заклади робили додатковий набір в межах ліцензованого обсягу. Оскільки цього року через карантин нам довелося змінювати терміни вступу до вишів, ми вирішили видовжити їх для закладів профосвіти», – пояснив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Однією із новацій цьогорічної кампанії є те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно, а далі, визначившись із закладом і професією, подавати оригінали.

Водночас навчатися у профтехзакладах можуть не тільки випускники шкіл, а й дорослі.

Вони можуть пройти підвищення кваліфікації для вже наявної робітничої професії, опанувати нові навички або повністю змінити фах. У МОН нагадали, що 2020 році для безоплатного навчання за регіональним або державним замовленням у закладах профосвіти є 119 тис. 674 місця.

До слова, Міністерство освіти та науки перенесло додаткову сесію вступних випробувань в магістратуру на 19 вересня.

Як повідомлялося, освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури.