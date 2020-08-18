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    Чи повинні батьки купувати маски дошколятам? Експертка Міносвіти зробила роз'яснення

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    У Міносвіти&nbsp;<span>роз&rsquo;яснили, хто має закуповувати маски та санітайзери у дитсадки</span> - Чи повинні батьки купувати маски дошколятам? Експертка Міносвіти зробила роз'яснення
    У Міносвіти роз’яснили, хто має закуповувати маски та санітайзери у дитсадки

    Дітям та працівникам дитсадків захисні маски мають надати заклади освіти, а не батьки

    В умовах епідемії коронавірусу в Україні усі необхідні засоби безпеки для дошкільних навчальних закладів повинна забезпечувати місцева влада, оскільки більшість з садочків належать до комунальної власності.

    Про це заявила державний експерт Міністерства освіти та науки України Анна Грищенко.

    «Більшість дитячих садочків в Україні перебувають у комунальній власності, тому їхнє забезпечення належить до компетенції засновників цих закладів. Тому саме вони мають забезпечувати садок усіма необхідними заходами безпеки: масками, антисептиками та іншими матеріалами», – зазначила Грищенко.

    Крім того, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умови роботи освітніх закладів під час нового навчального року.

    За його словами, у регіонах помаранчевої, жовтої та зеленої карантинних зонах навчання відбуватиметься. Однак у помаранчевій будуть впроваджені певні обмеження, а саме заборона на відвідування закладів освіти групам людей понад 20 осіб.

    За ухваленими рекомендаціями до роботи не допускатимуться працівники з температурою понад 37,2°. Також керівники повинні розробити графік та маршрути до школи, аби уникнути скупчення людей, вчителі можуть викладати без масок, однак у помаранчевій зоні вони мають носити захисний щиток.

    Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що діти повинні піти до школи 1 вересня

    У міністерстві освіти зазначають, що школи повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.

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