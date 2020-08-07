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    Наука та освіта

    Міносвіти перенесло дату додаткової сесії для вступу на магістратуру

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    <p>Третя сесія для вступу на магістратуру &ndash; платна, вартість окремо визначатиме Український центр оцінювання якості освіти</p> - Міносвіти перенесло дату додаткової сесії для вступу на магістратуру

    Третя сесія для вступу на магістратуру – платна, вартість окремо визначатиме Український центр оцінювання якості освіти

    Третю сесію перенесуть на 19 вересня

    Міністерство освіти та науки перенесло додаткову сесію вступних випробувань в магістратуру на 19 вересня.

    Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки, відповідний наказ оприлюднений 6 серпня.

    «Для вступників у магістратуру, які не змогли з тих чи інших причин скласти чи бажають перескласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, третю сесію перенесуть на 19 вересня», – повідомляється на сайті

    Таке рішення було прийнято для того, щоб дати шанс вступникам на магістратуру, які не мали можливості взяти участь в основній та додатковій сесіях або не склали їх, вступити до ЗВО до початку осіннього призову.

    Окремо у міністерстві наголосили, що результати третьої сесії ЄВІ можна буде використати для вступу лише на контракт.

    Третя сесія – платна, вартість окремо визначатиме Український центр оцінювання якості освіти.

    Реєстрація на третю сесію триватиме з 17 до 25 серпня, а сам іспит відбудеться 19 вересня. Пункти проведення ЄВІ створять у 9 містах – Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, Києві, Львові, Слов’янську, Одесі, Херсоні, Харкові.

    Нагадаємо, 5 липня в Україні розпочався прийом електронних заяв на вступ до магістратури.

    Як повідомлялося, освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня – для першокурсників бакалаврату та магістратури.

    Зазначимо, що міністр освіти Шкарлет доручив закладам освіти готуватись до нового навчального року.

    До слова, за результатами ЗНО цього року кількість «200-бальників» збільшилася на понад 60%.

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