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    Суспільство

    МОЗ: навчання в «червоній зоні» буде проходити онлайн

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    Ляшко поінформував, що поки Міністерство охорони здоров&rsquo;я &nbsp;не передбачило медичне обстеження і тестування на коронавірус вчителів у школах, проте рекомендації ще будуть переглядатися - МОЗ: навчання в «червоній зоні» буде проходити онлайн
    Ляшко поінформував, що поки Міністерство охорони здоров’я  не передбачило медичне обстеження і тестування на коронавірус вчителів у школах, проте рекомендації ще будуть переглядатися

    Вчителям «зеленої» та «жовтої» зон дозволять проводити уроки без масок, - Ляшко

    У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що навчання в приміщеннях шкіл буде дозволено в регіонах «зеленої», «жовтої» і «помаранчевої» зон, проте в «червоній зоні» навчання буде проходити онлайн. Про це під час конференції «Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021» повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    За словами Ляшка, вчителям «зеленої» та «жовтої» зон дозволять проводити уроки без масок.

    «Водночас в «помаранчевій зоні» ми дамо рекомендації вчителям надягати захисний щиток, який є прозорим і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес», - повідомив Ляшко.

    Ляшко поінформував, що поки Міністерство охорони здоров’я  не передбачило медичне обстеження і тестування на коронавірус вчителів у школах, проте рекомендації ще будуть переглядатися.

    «На наступному тижні планується глобальна конференція Всесвітньої організації охорони здоров'я, ЮНІСЕФ. Там будуть розглядатися питання про те, потрібно чи не потрібно тестувати вчителів, учнів. Саме за результатами цієї глобальної конференції ми оцінимо доцільність перегляду наших рекомендацій», - сказав заступник міністра охорони здоров’я.

    Як повідомлялося, ятаном на ранок 18 серпня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу. За минулу добу заразились ще 1 616 людей. Це на 152 випадки захворювання більше, ніж днем раніше. 

    Найбільше нових випадків коронавірусу минулої доби зафіксували у Харківській області – 204.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      94436
    • Одужали
      48925
    • Хворіють
      43395
    • Померли
      2116

    До слова, вчені оприлюднили нову версію виникнення коронавірусу. Хвороба могла виникнути ще у 2012 році. 

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