Школяр із Буковини склав НМТ на 200 балів із трьох предметів

Василь Щітка розповів, що старанно навчався ще з п’ятого класу, а в одинадцятому приділяв навчанню щодня по 5-7 годин

Василь Щітка набрав максимальні 200 балів із трьох предметів НМТ та планує вступати до математичного факультету Чернівецького національного університету

Учень 11 класу Кострижівської школи Василь Щітка набрав максимальні 200 балів із трьох предметів Національного мультипредметного тесту – української, англійської мови та математики. Про це повідомила директорка навчального закладу Оксана Кисельова, передає «Главком» із посиланням на molbuk.ua.

У школі зазначили, що Василь здобув по 200 балів із кожного з трьох предметів, і подякували як самому випускникові, так і його вчителям і батькам за результат, якого вдалося досягти завдяки багаторічній праці.

«Вітаємо і пишаємося! Щира подяка і Василеві, і вчителям, і батькам за такий високий результат. Дякуємо!» – радіють у школі.

У коментарі для видання Василь Щітка розповів, що старанно навчався ще з п’ятого класу, а в одинадцятому приділяв навчанню щодня по 5-7 годин.

«Це було трохи важко, але я розумів, що доведеться докласти зусиль, аби досягнути результату», – зазначив випускник.

Хлопець захоплюється математикою й планує вступати до математичного факультету Чернівецького національного університету. Можливість навчання за кордоном він не розглядає – каже, що не хоче залишати рідну країну, а прагне розвивати науку саме в Україні.

Раніше ми писали, що цього року вступна кампанія до українських закладів вищої освіти відбуватиметься повністю в онлайн-форматі й проходитиме за чітко визначеним графіком. Починаючи з 1 липня, вступники зможуть створювати електронні кабінети в системі ЄДЕБО та завантажувати туди всі потрібні документи. «Главком» розповідає усе, що відомо про вступну кампанію-2025.

Нагадаємо, важливе питання будь-якої вступної кампанії – це бюджетні місця. Їхня кількість залежить від державного замовлення на підготовку фахівців із кожної спеціальності. Наразі проєкт постанови про обсяги держзамовлення ще не винесений на розгляд Кабміну, однак обсяги держзамовлення вже обговорюються в МОН та Мінекономіки. Очікується, що велике державне замовлення буде на всі спеціальності, пов’язані з інфраструктурою держави та її відбудовою: архітектура, будівництво, транспортні технології, інженерні спеціальності. У фокусі держави будуть і природничі науки: фізики, хіміки та математики.