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Де бізнесу брати фахові кадри? Поради від університету Метінвест Політехніка

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Де бізнесу брати фахові кадри? Поради від університету Метінвест Політехніка

В умовах кадрового голоду технічна освіта стане основою конкурентоспроможності України – Метінвест Політехніка

Технічна освіта є ключовим чинником відновлення, модернізації та забезпечення конкурентоспроможності України в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів. Про це заявив керівник департаменту управління якістю освіти та акредитації університету Метінвест Політехніка Костянтин Мойсеєнко під час конференції «Освіта нової України», що відбулася у Києві 27 травня.

За словами представника Метінвест Політехніки, в умовах кадрового голоду бізнес розуміє, що технічна та STEAM-освіта є фундаментом майбутньої конкурентоспроможності України. Співпраця бізнесу і держави у цій сфері може охоплювати кілька напрямів.

«По-перше, бізнес має активно входити в освітнє середовище – від шкіл до університетів – і допомагати передавати технології та знання, формуючи фахівця, готового до роботи з першого дня», – сказав Мойсеєнко.

Він додав, що компанії також інвестують у прикладну науку, ставлять перед вишами реальні виробничі завдання, залучаючи студентів до їх вирішення. За його словами, Метінвест Політехніка вже має приклади успішної взаємодії в такому форматі.

Крім того, сучасна модель освіти передбачає створення навчального простору безпосередньо на виробництві – лабораторій, стендів з обладнанням, тренінгів і майстер-класів від практиків. Саме за такою моделлю працює Метінвест Політехніка.

«Маємо позитивний досвід співпраці з державними вишами. Студенти Метінвест Політехніки, Дніпровської політехніки та Інституту геотехнічної механіки разом навчалися на підприємстві у форматі лабораторних сесій і майстер-класів», – зазначив Мойсеєнко.

За його словами, Метінвест і університет створюють умови, які заохочують випускників залишатися в країні й працювати на підприємствах Групи. Зокрема, компанія повністю або частково покриває вартість навчання, надає додаткові стипендії до освітнього гранту, а також стипендію генерального директора для студентів, які вирішують реальні завдання бізнесу.

Також Метінвест компенсує витрати на житло для випускників, які починають кар’єру на підприємствах компанії в іншому місті.

«Філософія університету – скоротити шлях від отримання диплома до першого робочого місця», – підсумував Мойсеєнко.

Захід зібрав понад 500 учасників, серед яких – представники уряду, бізнесу, освітньої спільноти, молоді та лідери думок. Організатором конференції виступило Міністерство освіти і науки України за підтримки Офісу Президента. Партнером заходу стала Група Метінвест.

Серед спікерів були віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська, перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець, голова Запорізької ОДА Іван Федоров і голова правління Української Асоціації ФінТех та інноваційних компаній Ростислав Дюк.

Теги: освіта бізнес університет

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