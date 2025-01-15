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НМТ-2025: стало відомо, як нараховуватимуться бали з кожного предмету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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НМТ-2025: стало відомо, як нараховуватимуться бали з кожного предмету
Завдання з усіх предметів відповідатимуть змісту програм ЗНО
фото з відкритих джерел

Цьогоріч більшість предметів національного мультипредметного тесту міститиме 30 завдань

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики національного мультипредметного тесту у 2025 році. НМТ передбачатиме тестування з чотирьох предметів, три з яких – обов'язкові. Про це йдеться на сайті центру.

Цьогоріч усі майбутні вступники складатимуть іспит з української мови, математики та історії України. Також вони зможуть обрати четвертий предмет серед:

  • української літератури;
  • іноземних мов (англійської, німецької, французької або іспанської);
  • біології;
  • хімії;
  • фізики;
  • географії.

Формат іспиту не зміниться – випускники шкіл складатимуть два етапи НМТ в один день і використовуватимуть для цього комп'ютери. Майбутні абітурієнти матимуть 120 хвилин для виконання завдань з української мови та математики та ще стільки ж на тестування з історії України та обраного навчального предмета.

Цьогоріч більшість предметів НМТ міститиме 30 завдань. Водночас завдання з математики передбачатимуть 22 тестових завдання, а з фізики – 20. Найбільший обсяг завдань передбачили для іноземних мов – по 32.

Завдання з усіх предметів відповідатимуть змісту програм ЗНО. Завдання з історії України охоплюватимуть період від найдавніших часів до подій початку XXI століття.

Підрахунок балів

Учасники тестування з української мови зможуть отримати максимум 45 балів за правильне виконання 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді та п'яти – на встановлення відповідності (від 0 до 4 балів).

Частина НМТ з математики передбачає максимум 32 бали: за 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді, трьох завдань на встановлення відповідності (від 0 до 3 балів), а також чотири питання з короткою відповіддю (0 або 2 бали).

Якщо майбутні вступники нададуть правильні відповіді на всі питання з історії України, то зможуть отримати 54 бали. Ця частина тестування передбачатиме:

  • 20 завдань з вибором однієї відповіді;
  • чотири на встановлення відповідності (від 0 до 3 балів);
  • три на встановлення правильної послідовності (від 0 до 3 балів);
  • три з вибором трьох відповідей із семи запропонованих (від 0 до 2 балів).

Блок з української літератури міститиме 24 питання з вибором однієї правильної відповіді та п'ять – на встановлення відповідностей (отримати можна від 0 до 4 балів). За цей предмет майбутні вступники зможуть отримати 45 балів.

Тестування з усіх іноземних мов матиме однакову структуру. За 32 завдання можна отримати 32 бали. НМТ цього блоку складатиметься з 11 питань на встановлення відповідностей, п'яти – з вибором однієї правильної відповіді та ще 18 на заповнення пропусків у тексті.

З біології майбутні абітурієнти зможуть отримати максимум 46 балів за виконання 24 завдань за вибором однієї правильної відповіді, чотирьох – на встановлення відповідності (від 0 до 4 балів) та двох – з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів (від 0 до 3 балів).

З фізики на НМТ буде 20 завдань, зокрема 12 з вибором однієї правильної відповіді, два – на встановлення відповідностей (від 0 до 3 балів) та шість з короткою відповіддю (0 або 2 бали). Загалом за всі правильні відповіді можна отримати 32 бали.

Частина з хімії включатиме 30 завдань із максимальною кількістю балів 40. Більшість тестів передбачатиме вибір однієї правильної відповіді (22), ще два завдання передбачатимуть встановлення відповідності (від 0 до 2 балів) та шість – з короткою відповіддю (0 або 2 бали).

Тестування з географії включатиме три типи завдань, загальна кількість яких становитиме 30. Зокрема, передбачено 20 питань із вибором правильної відповіді, чотири на встановлення відповідностей (0 або 2 бали) та шість з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів. За частину НМТ з географії можна отримати максимум 46 балів.

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фото: testportal.gov.ua/Український центр оцінювання якості освіти

Нагадаємо, Міністерство освіти й науки України 30 грудня затвердило Календарний план організації та проведення у 2025 році національного мультипредметного тесту.

Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть 14 травня – 25 червня, а додаткові – 14 – 25 липня. Реєстрація для участі в тесті проходитиме у два етапи – основний і додатковий.

До слова, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12053 про правила проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року, який передбачає проведення національного мультипредметного тесту замість Зовнішнього національного оцінювання.

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Теги: ЗНО освіта школярі навчання

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