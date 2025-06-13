На війні загинув онук легенди УПА Орест Білінчук-Портяк

Орест Сибіряк пішов на війну, продовживши справу свого героїчного та незламного роду

На фронті під час евакуації побратимів загинув воїн Орест Білінчук-Портяк з позивним Сибіряк. Позивний військовий взяв на честь діда, воїна УПА, який загинув через два місяці після народження сина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри», допис дружини полеглого воїна Юлії Білінчук-Портяк та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

«Ти обіцяв написати мені вірш, памʼятаю що назвав його «Моя кохана пахне соняшниками». Шкода, що не встиг дописати. Багато чого не встиг», – написала дружина захисника 11 червня 2025 року.

Воїн Орест Білінчук-Портяк під час короткого відпочинку фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри»

Як повідомили у батальйоні «Госпітальєри», Орест Сибіряк Білінчук-Портяк почав свій шлях у лавах «Госпітальєрів», долучившись у перші дні 2022 року, згодом перейшов служити до бригади «Рубіж». Він був неодноразово поранений під час виконання задач, не один раз виходив живим із тяжких бойових завдань, де гинула більшість. Знищив безліч ворогів, захищаючи нашу державу.

Його дід, воїн УПА Василь Білінчук, на псевдо Сибіряк, народився в 1926 році в Жаб’ю. У 1941 році родина окрім брата Дмитра, що був у підпіллі, була виселена до Сибіру. В 1944 році зміг дібратися до Карпат, де стає вояком УПА з псевдо Сибіряк.

Воїн УПА Василь Білінчук на псевдо Сибіряк фото х відкритих джерел

Василь Білінчук вирізнявся значною фізичною силою, тому в сотні свого брата Дмитра на позивний Хмара був кулеметником, обходився без другого номера, все носив сам. Потім перейшов до СБ ОУН. Загинув у 1952 році, коли енкаведисти розстріляли його чергою з кулемета, боячись брати в полон.

Воїн УПА Василь Білінчук на псевдо Сибіряк фото: ГуцулВуду/Facebook

На момент загибелі Сибіряка його сину Василю було ледь два місяці. Василь Білінчук-Портяк – український письменник («Крислачі» (1984), «У снігах» (2006), «Охоронителі Діви», «Вибір Скорого» (2021) та сценарист («Нам дзвони не грали, коли ми вмирали», «Атентат», «Вишневі ночі», «Нескорений», «Залізна сотня»). Помер від хвороби у 2019 році.

Орест Білінчук-Портяк з батьком на могилі діда фото: ГуцулВуду/Facebook

Орест Сибіряк пішов на війну, продовживши справу свого героїчного та незламного роду.

Орест Сибіряк пішов на війну, продовживши справу свого героїчного та незламного роду фото: Юлія Білінчук-Портяк/Facebook

Орест Білінчук-Портяк під час евакуації поранених фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри»

Орест Білінчук-Портяк та його кохана дружина Юлія фото: Юлія Білінчук-Портяк/Facebook

Воїн 4-ї Бригади Гвардії Наступу «Рубіж» Орест «Сибіряк» Білінчук-Портяк був випускником Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, повідомили у КНУ імені Шевченка. Він здобув ступінь бакалавра за напрямом «Кіно-, телеместецтво, спеціалізація Кіно-, телеоператорство», був випускником першого операторського курсу 2017 року (творча майстерня кінотелеоператорів Дмитра Саннікова).

Нагадаємо, на фронті загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников. Віктор Войников понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні. Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році.