Кінець «аспірантської лазівки»? Майже 5 тис. студентів відраховано з вишів

Минулого року було змінено умови вступної кампанії до аспірантури, а зараз проводиться ретельна перевірка успішності навчання тих, хто вступив у 2022-2023 роках

Майже 5 тис. аспірантів відрахували з українських вишів: Міносвіти посилює контроль за якістю навчання

В Україні близько 4-5 тис. аспірантів вже відраховано з університетів протягом цього року. Це стало наслідком посилених перевірок та вимог до якості навчання, запроваджених Міністерством освіти і науки, а також ініціатив самих закладів вищої освіти. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький у коментарі 24 Каналу, пише «Главком».

За словами Винницького, протягом 2022 та 2023 років в Україні спостерігалося аномальне зростання кількості чоловіків, які вступали до аспірантури на денну форму навчання за контрактом. За даними Міносвіти, у 2023 році в аспірантуру вступило понад 18 тис. осіб. Заступник міністра зазначив, що значна частина цих вступників прагнула отримати відстрочку від мобілізації.

У зв'язку з цим, минулого року було змінено умови вступної кампанії до аспірантури, а зараз проводиться ретельна перевірка успішності навчання тих, хто вступив у 2022-2023 роках.

Михайло Винницький підкреслив, що відрахування відбуваються не лише за результатами загальнодержавних перевірок. Самі заклади освіти також встановлюють високі вимоги до своїх аспірантів.

«Тут важливо розуміти, що не тільки держава перевіряє – ми довіряємо нашим закладам освіти. Маємо приклади, коли університети самі бачать, що до них прийшли аспіранти, які насправді не виконують освітньої програми, не пишуть статей, дисертацій, не проводять дослідження», – пояснив заступник міністра.

Як приклад, Винницький навів ситуацію в Луцькому національному технічному університеті, де ректорка нещодавно оголосила про відрахування майже тисячі аспірантів за невиконання навчального плану. Це відбулося без спеціальних перевірок з боку міністерства. За словами посадовця, це є нормальним явищем для закладів освіти, які дбають про якість навчання та свою репутацію.

Нагадаємо, українські абітурієнти обирають спеціальності, які вже перенасичені фахівцями на ринку праці. Про це заявив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький, наголосивши на необхідності враховувати реальні потреби ринку праці при виборі майбутньої професії.