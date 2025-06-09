Освітня омбудсменка повідомила, на що найбільше скаржаться вчителі

За словами посадовиці, іноді для вчителя не забезпечені мінімальні умови праці

«Вчителі звертаються навіть з тим, що за власний рахунок купують папір, заправку картриджів для друку документів...»

Освітня омбудсменка Надія Лещик назвала основні причини, які освітян не влаштовують в умовах праці. Як передає «Главком», про це вона розповіла у інтервʼю «РБК-Україна».

«Перевантаження різними обов'язками, які не стосуються освітнього процесу. Звісно, розмір заробітної плати. Мобінг зі сторони керівництва. Перебування педагогів в укритті, коли тривога триває більше, ніж урок, а в педагога закінчилися уроки на цей день», – заявила Лещик.

За її словами, іноді для вчителя не забезпечені мінімальні умови праці. «Вчителі звертаються навіть з тим, що за власний рахунок купують папір, заправку картриджів для друку документів, зокрема, що їх не забезпечили друком свідоцтв досягнень учнів. Це різностороннє питання», – пояснила омбудсменка.

Нагадаємо, міністерство освіти й науки України нагадало, що з 1 січня 2025 року вчителі отримують додаткові доплати розміром 1300 грн (1000 грн після оподаткування), а з 1 вересня 2025 року – 2600 грн (2000 грн після оподаткування).

Під дописом зібралось чимало гнівних коментарів щодо виплат. Користувачів мережі обурює те, що сума доплати, на їхню думку, незначна, а розмов та заяв щодо цих коштів занадто багато. Мережа лютує, вже більше ніж 300 користувачів долучились до обговорення цієї теми.

Водночас доплата вчителям з 1 вересня буде збільшена вдвічі. Про це під час телемататону сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

«З 1 вересня 2025 року доплата буде збільшена у два рази і буде становити 2600 гривень. Відповідно на руки вчителю буде видаватися мінімум 2000 гривень. Знову ж таки, якщо вчитель працює більше, ніж на ставку, ця доплата буде збільшена пропорційно», – сказав Сташків.

До слова, міністерство освіти і науки України планує посилити інтеграцію політик, спрямованих на забезпечення гендерної рівності, в освітній процес. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Однак у коментарях під дописом Лісового розгорілася палка дискусія. Так, українці відразу звернули увагу на низьких зарплатах вчителів. Більшість не розуміють, як проведення гендерного аудиту допоможе розвитку освіті та сприятиме змінам.