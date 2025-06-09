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В українських школах заборонять смартфони? Пояснення освітнього омбудсмена

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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В українських школах заборонять смартфони? Пояснення освітнього омбудсмена
Лещик заявила, що розуміє вчителів, коли учень проводить час у смартфоні на уроці, і вже є певна залежність від гаджета
фото з відкритих джерел

«Спосіб, коли в коробочку складають телефони і та коробочка зберігається у вчителя, на мою думку, не дуже досконалий»

В Україні немає законодавчої визначеності щодо смартфонів у школах, тому батьки спільно з педагогами можуть розробити нові правила. Як передає «Главком», про це освітня омбудсменка Надія Лещик розповіла у інтервʼю «РБК-Україна».

«Я вже зазначала, що зараз законодавством не врегульовано використання смартфонів школярами. Добре це чи погано? Ми дивимося на приклади інших країн і вивчаємо їхній досвід. Бачимо, що деякі забороняють, деякі дозволяють», – сказала вона.

Лещик заявила, що розуміє вчителів, коли учень проводить час у смартфоні на уроці, і вже є певна залежність від гаджета. «Це явище буде поглиблюватися, і це може заважати іншим, може бути поганим прикладом - не вчитися, а сидіти в смартфоні», – вважає освітній омбудсмен.

Водночас в Україні війна, повітряні тривоги, і досить часто під час повітряної тривоги учень має взяти всі свої речі та перейти в укриття.

«І тому цей спосіб, коли в коробочку складають телефони і та коробочка зберігається у вчителя, на мою думку, не дуже досконалий. Тому що тоді відповідальність за цей смартфон несе вчитель. І коли тривога, то тоді як? Вчитель нестиме коробочку в укриття. Але він має бути відповідальним за дітей, а не за мобільні телефони», – сказала вона.

Позиція освітнього омбудсмена полягає в такому: поки немає законодавчої визначеності, батьки спільно з педагогами можуть розробити правила в школах щодо смартфонів.

«Оптимально, на мою думку, – коли смартфон зберігається в сумці або в рюкзаку дитини з вимкненим звуком під час уроку. Під час повітряної тривоги учень бере свою сумку і йде в укриття. Він відповідальний за свій смартфон і водночас не заважає іншим вчитися», – повідомила Лещик.

До слова, аналіз показав, що в середньому людина проводить близько 5 годин 48 хвилин на день у телефоні – це еквівалентно 88 дням на рік. Це означає, що ми втрачаємо майже чверть всього року через гортання новин у інтернеті, чи так званий скролінг. Про це пише «Главком» посилаючись на Еplodingtopics.

У середньому представники покоління Z чи зумерів проводять найбільше часу в інтернеті, «спілкуючись з екраном» понад шість з половиною години на день. На жаль, кожен десятий (10%) зізнається, що проводить за екраном телефону понад 12 годин на день. У той час, як половина дорослих відчуває, що їхня соціальна енергія витрачається через те, що вони проводять багато часу у розмовах з людьми в інтернеті, серед представників покоління Z цей показник сягає майже 62%.

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Теги: освіта школа школярі телефон

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