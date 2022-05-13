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    Міносвіти затвердило дати національного мультипредметного тесту

    Міносвіти затвердило дати національного мультипредметного тесту
    фото: uk.nure.info

    Цьогоріч НМТ проходитиме у три сесії

    Міністерство освіти затвердило календарний план організації та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2022 році. Цьогоріч НМТ проходитиме у три сесії: основну, додаткову та спеціальну, повідомляє пресслужба відомства.

    Коли відбудуться сесії НМТ 2022

    • основна: 18 липня - 10 серпня;
    • додаткова: 16 - 20 серпня;
    • спеціальна: 12- 16 вересня.

    Охочим, які не мали можливості вчасно створити реєстраційну картку для участі у НМТ, можна буде це зробити з 10 по 20 червня, а потім 8-12 липня на своїй інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання проходити НМТ для участі в додатковій сесії тестування.

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    Теги: росія окупанти Міністерство освіти і науки освіта війна Україна ЗНО-2022 новости окупація #stoprussia
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    Міносвіти затвердило дати національного мультипредметного тесту