Міносвіти затвердило дати національного мультипредметного тесту

Цьогоріч НМТ проходитиме у три сесії

Міністерство освіти затвердило календарний план організації та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2022 році. Цьогоріч НМТ проходитиме у три сесії: основну, додаткову та спеціальну, повідомляє пресслужба відомства.

Коли відбудуться сесії НМТ 2022

основна: 18 липня - 10 серпня;

додаткова: 16 - 20 серпня;

спеціальна: 12- 16 вересня.

Охочим, які не мали можливості вчасно створити реєстраційну картку для участі у НМТ, можна буде це зробити з 10 по 20 червня, а потім 8-12 липня на своїй інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання проходити НМТ для участі в додатковій сесії тестування.

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