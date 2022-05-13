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    Події в Україні

    Запрацював сайт із даними військовополонених росіян

    Запрацював сайт із даними військовополонених росіян
    фото: пресслужба НПУ

    Родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися із представниками українського Міноборони

    В Україні запустився сайт із даними військовополонених росіян. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

    Сервісом зможуть користуватися громадяни РФ для отримання інформації про стан і місцеперебування своїх рідних, що потрапили до українського полону,

    Крім цього, за допомогою порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися із представниками українського Міністерство оборони України.

    Раніше Міністерство юстиції України повідомляло, що працює над питанням про розміщення полонених російських військових, яких стало дуже багато.

    Також заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін під час телемарафону розповів, що Україна робитиме з полоненими російськими вояками.

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    Теги: росія окупанти Міноборони війна полон Україна окупація #stoprussia
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    Запрацював сайт із даними військовополонених росіян