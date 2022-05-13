Рашисти розгортають на острові Зміїний ракетні комплекси «Панцир» та «Тор-М2» – розвідка

Для росіян також важлива й ідеологічна складова острова, адже після того, як був знищений ракетний крейсер «Москва»

Ворог не полишив планів взяти під контроль острів

Росія розгортає на острові Зміїний зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир» та ЗРК «Тор-М2», які мають забезпечувати протиповітряну оборону РФ ближнього радіуса дії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в загальнонаціональному ефірі.

«Воєнна розвідка має всі дані стосовно розгортання комплексів ППО на острові Зміїний – це і «Панцир», це і дві пускові установки «Тор-М2», які будуть забезпечувати протиповітряну оборону ближнього радіусу дії. Відповідно, ми не виключаємо, що можуть бути розміщені, хоча і в невеликих кількостях, інші комплекси протиповітряної оборони, а можливо, навіть ракетні комплекси, які будуть дозволяти здійснювати обстріли як надводних, так і наземних цілей на території нашої держави і не тільки нашої», – заявив він.

За його словами, для росіян також важлива й ідеологічна складова острова, адже після того, як був знищений ракетний крейсер «Москва», у ворога зменшились можливості з організації протиповітряної оборони саме в цій частині моря.

Скібіцький зазначив, що ворог не полишив планів взяти під контроль острів.

Коментуючи можливість використання Росією острова Зміїний у подальшому для ведення воєнних дій на території Придністров’я, представник ГУР не виключив таких спроб ворога.

«Ми моніторимо ситуацію, яка зараз розвивається на території так званої Придністровської молдавської республіки. Друге, що необхідно відмітити, загроза можливості саме розширення агресії з території ПМР є. Чому? Тому що там можуть бути створені незаконні збройні формування, ті ж самі «козачі об’єднання». Там є постійна присутність російських військ - це контингент у Придністров’ї, і безпосередньо в будь-який момент РФ може посилити це угруповання за рахунок перекидання саме повітрянодесантних військ на територію Придністров’я, зокрема в Тирасполь. А можливо, здійснити це тільки повітряним шляхом. Для забезпечення цього коридору необхідно і посилення протиповітряної оборони, в тому числі, можливо, комплексами на острові Зміїний», – вважає Скібіцький.

Нагадаємо, раніше британська розвідка розповіла про ситуацію на острові Зміїний.

До слова, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що острів Зміїний у Чорному морі є стратегічно важливим. Саме тому Збройні Сили України боротимуться за нього, поки буде потрібно.

Як повідомлялося, біля Зміїного «Байрактари» знищили три російських катери